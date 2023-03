Les progrès en matière d’intelligence artificielle (IA) sont impressionnants et permettent de réaliser plus facilement de nombreuses tâches. Les rédacteurs se sont notamment emparés de cette technologie pour les accompagner dans la rédaction de leurs contenus.

Avec l’explosion du nombre de textes générés par des IA, leur détection devient un enjeu capital. Pour cette raison, de nombreux outils permettant d’identifier les contenus écrits par des robots ont vu le jour, comme GPT-Zero ou AI Detector de Content at Scale, qui vous aide même à rendre votre texte plus fluide et “humain”.

Un outil pour détecter les textes générés par une IA qui carbure à... L'IA

Pour détecter si le texte a été généré par une IA, la solution utilise elle-même trois différentes intelligences artificielles ainsi qu’une technologie qui combine IA et traitement linguistique : le natural language processing (NLP). Concrètement, elle permet aux machines de comprendre le langage humain. L’AI Detector de Content at Scale s’appuie aussi sur des algorithmes d’analyse sémantique. C’est grâce à toutes ces innovations que l’outil est capable d’identifier les textes qui ont été rédigés par des robots.

Pour découvrir si c’est le cas de votre contenu, il suffit de copier et de coller le texte à analyser sur le site de l’outil, puis de cliquer sur le bouton “Check AI Content”. En quelques secondes, un diagnostic complet sur votre texte vous est fourni. Plusieurs données sont partagées, dont un pourcentage reflétant la probabilité que le contenu ait été généré par IA.

Le détecteur va plus loin en classifiant les segments de texte :

en jaune ceux qui ont peut-être été écrits par IA et dont il faut revoir le choix des mots ;

en orange ceux qui ont très certainement été écrits par IA et dont il faut changer entièrement les structures des phrases ;

en rouge ceux qui ont pour sûr été écrits par IA et qui doivent être modifiés ou complètement réécrits.

L’objectif est de vous aider à exploiter le potentiel de ces technologies, mais sans pour autant vous tirer une balle dans le pied et voir vos contenus pénalisés sur les moteurs de recherche. L’AI Detector de Content at Scale vous permet donc de vérifier que vos textes sont conformes et sonnent bien “humain”.