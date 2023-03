Les expéditions des appareils Apple fabriqués en Inde ont explosé en 2022. Les iPhone représentent désormais 25 % de la valeur totale des smartphones "made in india". Cette performance a été possible grâce à ses fournisseurs comme Foxconn et Wistron qui ont profité de l’aide de 6,6 milliards de dollars de New Delhi pour stimuler la fabrication locale.

Apple a la forme sur le marché indien

Counterpoint Research, une société d’études de marché spécialisée dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, a partagé, le 28 mars, une étude sur le marché de la production de smartphones en Inde en 2022, avec un focus sur Apple. Les livraisons de téléphones portables du géant californien manufacturés depuis l'Inde ont augmenté de 65 % en volume et de 162 % en valeur entre 2021 et 2022. Cette progression a permis à Apple de compter pour 25 % de la valeur totale de ce marché en Inde, contre 12 % l’année précédente. Une exception alors que, dans sa globalité, les expéditions d’appareils construits en Inde ont baissé de 3 % sur l’année glissante.

Prachir Singh, analyste pour Counterpoint Research, attribue cette croissance aux partenaires d’Apple, Foxconn et Wistron qui « ont été les fabricants qui ont connu la croissance la plus rapide parmi les 10 premiers services de fabrication électronique en Inde au quatrième trimestre 2022 ». Ces derniers ont profité de « la hausse des exportations d’Apple ». Au sommet de la liste se trouve Samsung, avec 21,7 % des parts du marché, suivi par OPPO (17,2 %) et Vivo (13,3 %).

Une accélération en partie due à ses fournisseurs

Apple incite, depuis mai dernier, ses prestataires à produire en dehors du territoire chinois. Foxconn, Wistron et Pegatron, les trois partenaires histoires d'Apple, avec son soutien, ont déplacé une partie de leur chaîne de production dans leurs usines indiennes.

Début décembre, après un investissement de 500 millions de dollars dans le but de s'étendre, encouragé par la société américaine, Foxconn signait, le 3 mars dernier, un accord pour investir 700 millions de dollars supplémentaires. Cet argent devrait permettre l'ouverture de deux usines qui produiront les pièces nécessaires à la fabrication des iPhone.

Avec le Production Linked Incentive Scheme (PLI), un programme de 6,6 milliards de dollars, lancé le 24 février 2021, pour favoriser la fabrication d’appareils électroniques, notamment de smartphones, les fournisseurs de la société basée à Cupertino ont bénéficié de l'aide du gouvernement indien. Parmi les premiers candidats intéressés par le PLI se trouvaient Samsung, mais surtout Foxconn, Wistron et Pegatron.

Les iPhone restent majoritairement fabriqués en Chine

Si l’Inde semble être le nouvel Eldorado d’Apple, il ne faut pas oublier que le mastodonte de la tech entretient des liens très forts avec la Chine. Présent dans l’Empire du Milieu depuis plus de 10 ans, c’est 80 % de ses iPhone qui y sont produits. Selon Piyush Goyal, ministre indien du Commerce et de l'Industrie, relayé par Les Échos Investir, les smartphones d'Apple « made in India » représentent 5 à 7 % de la production mondiale. Bien loin derrière la Chine donc.

En visite à Pékin, le 25 mars, Tim Cook, président-directeur général de l’entreprise, a rappelé « qu’il s’agit d’une sorte de relation symbiotique dont, je le crois, nous avons tous deux bénéficié ». Toutefois, depuis quelques mois, Apple cherche à se détacher de la Chine, frappée en 2022 par la politique « Zéro Covid » de Pékin . Même son de cloche chez ses fournisseurs, sous l'influence de la marque à la pomme, qui souhaitent relocaliser leurs activités vers le Vietnam ou l’Inde. L’objectif d'Apple serait de déplacer 25 % de la production de l’iPhone en Inde d’ici 2025.