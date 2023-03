Pour assurer son bon développement, il est impératif que les services marketing, commerciales et service client d’une entreprise soient alignés. Cela s’avère indispensable pour booster l’impact de ses stratégies de croissance. Pour ce faire, une seule solution : le Sales Enablement. Il s’agit d’une approche innovante des équipes, des processus et de technologie pour maximiser les performances commerciales d’une entreprise.

C’est autour de ce concept majeur qu’aura lieu le nouvel événement de Sales Enablement PRO, une organisation professionnelle qui vise à mettre en lumière les connaissances des experts sur le sujet. Pour cette nouvelle édition, des centaines de leaders des ventes et du marketing se réuniront le mardi 18 avril au cœur de Paris. Au programme : masterclass par des speakers de renoms, inspirations business et networking !

Des keynotes et des masterclass autour de sujets phares de 2023

Avec l’édition 2023, la communauté Sales Enablement PRO n’en est pas à son premier coup d’essai. Son événement phare a déjà réuni les experts de l’Enablement à Londres et à Seattle avant de faire ses débuts à Paris, en 2022. Pour ce nouvel opus au sein de l’Hexagone, c’est au mythique Hôtel Lutetia que les organisateurs donnent rendez-vous aux acteurs du secteur.

Durant une journée, ils auront l’opportunité d’assister à des keynotes et des masterclass autour du Sales Enablement et des sujets phares qui y sont liés. L’objectif est simple : les aider à exploiter le plein potentiel de cette fonction aujourd’hui essentielle.

Parmi les sujets qui seront abordés :

Justifier la valeur du Sales Enablement ;

“Faire plus avec moins” : est-ce possible ?

Comment réussir (et non pas juste survivre) dans une récession économique ?

L’Enablement stratégique : pourquoi est-ce plus qu’un BUZZ word ?

Réaligner ses équipes commerciales et marketing ; la clé de la croissance en 2023.

Chacune des conférences sera animée par des experts en matière de Sales Enablement, à l’image de Thomas Husson, Vice Président, Analyste en Chef chez Forrester, Caroline Mignaux, cofondatrice et PDG de Reachmaker et LinkedIn Top Voice ou encore Céline Laffargue, Sales Leader Excellence Coach chez Salesforce.

Ils discuteront de l’alignement des ventes et du marketing à l’Enablement stratégique, du rôle de l’intelligence artificielle (IA) ou encore des bonnes pratiques à adopter pour devenir un coach manager. En somme, ils feront un tour d’horizon complet des actualités innovantes du secteur et des nouvelles perspectives du Sales Enablement. Ce sera donc une opportunité unique d'apprendre de ceux qui sont à la pointe de l'innovation et de découvrir comment augmenter le chiffre d'affaires de sa propre entreprise.

Outre ces conférences, les participants pourront également profiter de moments plus informels comme le déjeuner et la soirée pour échanger avec leurs pairs sur les évolutions du secteur. Pour l’occasion, des acteurs clés du marché seront présents, parmi lesquels Orange ou encore Ringcentral.

Masterclass, keynotes, networking… Tous les ingrédients sont réunis pour un événement riche et inspirant autour du Sales Enablement. À l’issue de cette journée, les participants auront une vision globale sur les possibilités offertes par cette fonction pour répondre aux besoins des acheteurs, aligner les équipes internes et maximiser leur croissance avec moins de ressources. Alors, prêt à faire passer votre organisation à la vitesse supérieure ?

