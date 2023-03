Levi’s a annoncé l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) sur sa plateforme de commerce en ligne. Les consommateurs auront la possibilité d’essayer les vêtements sur des mannequins générés par la technologie. Objectif : « créer une expérience d'achat plus inclusive, personnelle et durable pour les marques de mode, les détaillants et les clients ».

Essayer les vêtements sur tous les types de corps

Pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité qui sera déployée au courant de l’année, le spécialiste du jean s’est associé à Lalaland.ai, un studio de mode numérique basé à Amsterdam qui crée des modèles réalistes générés par l'IA.

Dans la même catégorie Alibaba scinde son empire en six unités distinctes

Lorsque l’utilisateur s’intéressera à un article lors de son expérience de shopping en ligne, il aura la possibilité de l’essayer sur des mannequins générés par l’intelligence artificielle, proposant « tous les types de corps, d'âge, de taille et de couleur de peau ». Dans son billet de blog, l’entreprise ne précise pas si le consommateur devra choisir entre différents modèles ou indiquer lui-même les attributs qu’il souhaite.

« Bien que l'IA ne remplacera probablement jamais complètement les modèles humains pour nous, nous sommes enthousiasmés par les capacités potentielles qu'elle peut nous offrir pour l'expérience du consommateur. Nous considérons que la mode et la technologie sont à la fois un art et une science, et nous sommes ravis de nous associer à Lalaland.ai, une entreprise dotée d'une technologie de grande qualité qui peut nous aider à poursuivre notre voyage vers une expérience client plus diversifiée et plus inclusive », assure le Dr Amy Gershkoff Bolles, responsable mondial de la stratégie numérique et des technologies émergentes chez Levi Strauss & Co.

Levi's accusée de privilégier l’IA au détriment des mannequins

L’annonce de la marque a été la cible de critiques, certains estimant que sa nouvelle expérience allait affecter les mannequins, d’autant plus qu’elle a tenté de réduire ses coûts d’exploitation ces dernières années. En 2022, Levi’s a licencié 800 employés, contre 700 en 2020.

Pour y répondre, l’entreprise a mis à jour son communiqué en expliquant que « ce projet pilote » n’est pas considéré « comme un moyen de faire progresser la diversité ou comme un substitut aux véritables mesures qui doivent être prises pour atteindre nos objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et il n'aurait pas dû être présenté comme tel ».

Elle explique que les normes de l'industrie en matière de shootings photo se limitent généralement à un ou deux modèles par produit. Dans cette optique, « la technologie de Lalaland.ai, et plus largement l'IA, peut potentiellement nous aider en nous permettant de publier plus d'images de nos produits sur une gamme de types de corps plus rapidement », a-t-elle souligné.

Levi’s n’est pas la première firme à tenter l’expérience de l’IA pour essayer des vêtements en ligne. En septembre dernier, Walmart a lancé l'expérience Be Your Own Model, qui permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement des vêtements à l'aide de leurs propres photos et de la réalité augmentée. Amazon Fashion s'est également associée à Snap l'année dernière, offrant aux utilisateurs de Snapchat la possibilité de modéliser virtuellement des lunettes à l'aide de filtres de réalité augmentée.