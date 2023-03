Dans le cadre du China Development Forum (CDF), une conférence annuelle de deux jours s'étant déroulée les 25 et 26 mars derniers, China Unicom a présenté son calendrier autour du développement et du déploiement de la technologie 6G. Le PDG de l'entreprise publique, Liu Liehong, s'est montré ambitieux, espérant permettre à la Chine de prendre une avance sur les autres pays en matière de 6G.

Le déploiement et la commercialisation de la 6G envisagée pour 2030 en Chine

Comme l'a indiqué son dirigeant, China Unicom prévoit d'achever sa phase de recherche & développement d'ici 2025. L'objectif est de lancer dans les deux prochaines années ses premières applications en lien avec la technologie 6G. En ligne de mire, l'arrivée de la commercialisation grand public à l'aube de la prochaine décennie.

Dans la même catégorie Le régulateur britannique émet des inquiétudes sur le rachat de VMware par Broadcom

Dans le cadre du CDF, le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information, Jin Zhuanglong a déclaré dans son discours que « la Chine menait le rythme de la recherche et du développement 6G dans le monde ». Selon lui, son pays est « déjà en avance dans le déploiement de réseaux et d'applications mobiles 5G, » comme le rapporte le South China Morning Post.

Outre China Unicom, China Mobile et China Telecom, les deux autres principaux opérateurs du pays sont également impliqués dans les premières activités de recherche et de développement de la 6G. Ils ont notamment accéléré le déploiement de leur infrastructure 5G ces dernières années dans tout le pays afin de se concentrer au plus vite sur l'avenir.

La Chine n'est pas seule dans la course

Depuis le début de la décennie, la Chine et les États-Unis se livrent une guerre pour savoir qui sera le premier à déployer la meilleure 6G sur son territoire. Les tensions entre Pékin et Washington ont par exemple conduit les principaux fournisseurs chinois d'équipements et de télécommunications, Huawei et ZTE, à être interdits aux États-Unis sous divers prétextes.

D'autres pays à travers le monde sont également en train de mener des tests pour la 6G. C'est le cas de l'entreprise sud-coréenne LG qui avait réussi une première transmission 6G en extérieur lors de l'été 2021. La multinationale spécialisée dans l'électronique a obtenu des résultats satisfaisants lui permettant de viser une commercialisation en 2029 avec une puissance décuplée en comparaison à la 5G.

En Europe, il semblerait que l'Allemagne et la Finlande aient pris la tête dans ce domaine. Nokia, la firme finlandaise spécialisée dans les télécommunications, pilotera un projet centré sur la 6G. Baptisé 6G-ANNA, ce projet phare sera financé par la première puissance économique européenne dans le but d'accélérer la recherche et la normalisation de cette technologie d'ici 2025. Il est la continuité du projet Hexa-X qui avait pour objectif de poser des éléments de préstandardisation.