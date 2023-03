Le succès d’une entreprise e-commerce ne repose pas uniquement sur la qualité des produits ou services qu’elle propose, mais aussi sur sa capacité à les vendre facilement. Pour cela, les mots jouent un rôle majeur. Ils doivent être choisis avec soin pour convaincre les consommateurs d’aller jusqu’au bout de leur transaction. L’intelligence artificielle (IA) peut être d’une grande aide pour écrire des publicités, descriptions de produits et des messages persuasifs. Embolden utilise justement cette technologie pour générer des contenus qui font vendre.

Un accès à cinquantaine d’outils

Embolden dispose d’une cinquantaine d’outils permettant de simplifier l’écriture de vos e-mails, descriptions de produits ou encore publications sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de choisir celui dont vous avez besoin depuis la page d’accueil. Pour trouver rapidement celui qu’il vous faut, il est préférable d’utiliser les filtres de catégories : marketing, service client, publicité…

Une fois que vous avez trouvé l’outil souhaité, vous devez donner quelques informations sur votre entreprise, votre cible ou vos articles afin que Embolden vous génère le texte le plus adéquat possible. Admettons que vous ayez besoin qu’il rédige une fiche produit pour Shopify. Vous devez indiquer le type de produit et le ton à adopter. Après quelques secondes, le fameux texte est rédigé avec une description, les avantages de l’article et même une FAQ.

Bien entendu, vous pouvez modifier les textes ou les copier et coller directement sur votre site, dans vos e-mails ou sur toute autre plateforme. Il est aussi possible de les garder pour une prochaine campagne dans l’onglet “Save”.

Tous les contenus générés sont hautement convaincants afin de booster vos conversions. Aussi, ils sont optimisés pour les moteurs de recherche pour accroître votre visibilité. En somme, ils vous aident à atteindre une grande partie de vos objectifs.

En parallèle, Embolden dispose d’un générateur de publicité Facebook. Outre le texte, il s’occupe aussi du mockup. Il lui faut seulement une description du produit, l’audience ciblée et le ton à adopter.

Cet outil très complet est en ce moment affiché au prix de 39 dollars à vie au lieu de 252 dollars. Il s’agit d’une offre limitée qui inclut toutes les fonctionnalités présentées et une limite de 20 000 mots par mois. Une autre licence est proposée avec 400 000 mots par mois.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.