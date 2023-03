Si vous êtes acteur ou décideur dans l’univers de l’expérience et de la relation client, alors marquez dès maintenant le vendredi 21 avril dans votre agenda ! LesBigBoss, spécialiste de la mise en relation business, vous donne rendez-vous pour une matinée remplie de rencontres et de partage autour de ces deux sujets primordiaux. Pour cette nouvelle édition, 110 décideurs et porteurs de projets se réuniront au Marriott Opera Ambassador Hôtel, à Paris, pour échanger sur leurs problématiques et rencontrer de potentiels partenaires et clients.

Une matinée pour accélérer son business

Comme tous les événements des BigBoss, cette matinée sera placée sous le signe du business, de l’humanité et de la convivialité. Porteurs de projets et décideurs se rencontreront dans un cadre chaleureux pour échanger sur des thématiques clés liées à l’expérience et la relation client. Parmi celles-ci, le marketing automation, la conversion, les feedbacks des acheteurs ou encore les médias sociaux.

Ils pourront discuter de ces sujets lors des rencontres business one-to-one organisées stratégiquement à l’aide d’un algorithme de matchmaking unique développé par LesBigBoss. Grâce à cette technologie, les participants rencontreront des professionnels proposant des solutions et des projets qui leur ressemblent et qui correspondent réellement à leurs besoins. Pour ce nouvel opus de la Matinée Expérience & Relation Client, ce sont 1 500 entrevues one-to-one qui auront lieu.

Outre ces sessions, les décideurs et acteurs du secteur pourront aussi échanger avec leurs pairs sur les bonnes pratiques du moment lors du petit-déjeuner et du déjeuner. Ce sont des moments plus informels qui permettront d’interagir dans un cadre plus détendu. Chacun pourra profiter de l’ambiance joviale et d’une énergie unique qui font la force des événements des BigBoss.

Une conférence animée par des invités de renoms

Cette matinée sera donc l’occasion de rencontrer des spécialistes de l’expérience et de la relation client, mais aussi d’en savoir plus sur les grandes dynamiques en cours dans ce secteur et d’obtenir les recommandations d’experts. Ces dernières seront partagées lors de la conférence intitulée “Comment transformer son expérience pour que sa relation client ne rime plus avec confrontation ?”.

Elle sera animée par quatre invités d’honneur : Raphaël Krivine, Directeur Opérations & Relation Clients chez Axa, Cédric Blum, Customer Care Director chez Doctolib, Damien Nuyttens, Directeur Expérience Clients & Opérations chez Edenred ainsi que Jean-Michel Hua, Directeur Adjoint Opérations chez Free. Les conférenciers useront de leur expertise pour vous expliquer comment créer une expérience mémorable pour que votre relation client ne soit plus synonyme de conflits.

Outre cette présentation, vous pourrez également profiter des deux keynotes qui auront lieu pour puiser l’inspiration et découvrir des idées pour accroître vos performances.

En somme, cette matinée sera une journée riche en rencontres, en échanges et en partage. Autant dire qu’il s’agit d’un rendez-vous à ne pas manquer pour tout professionnel de l’expérience et de la relation client qui souhaiteraient donner un coup de boost à son activité et connaître les évolutions du secteur.

Il est d’ores et déjà possible de vous pré-inscrire à l’événement en remplissant le formulaire en ligne. L’équipe des BigBoss prendra alors rapidement contact avec vous.