À l’ère du digital, les stratégies marketing reposent entièrement sur la donnée client. C’est grâce à celle-ci que les entreprises sont en mesure de proposer des expériences uniques et pertinentes aux acheteurs, et ainsi les fidéliser. C’est pour atteindre au mieux cet objectif que les entreprises s’arment de Customer Data Platform (CDP). Cette solution permet de centraliser et structurer les données clients au sein d’une plateforme unique.

Dans son livre blanc, Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, répond à toutes les questions que vous vous posez sur les plateformes de données clients.

L’occasion de découvrir comment une CDP peut vous aider à augmenter la valeur et la durée de vie de votre clientèle, et à développer votre business.

La CDP, l’indispensable pour tirer profit des données clients

Ce n’est pas un secret, les clients attendent des marques qu’elles leur proposent des expériences haut de gamme et personnalisées, et ce, sur l’ensemble des canaux. Dans le cas contraire, ils n’hésiteront pas à vous tourner le dos pour aller voir votre concurrent. Pour éviter un tel scénario, les données s’avèrent indispensables. Elles doivent être bien gérées, accessibles et instructives. C’est un défi auquel peut vous aider à répondre une CDP.

Mais quelles données exploite-t-elle ? De quelle manière ? Ce sont deux des questions auxquelles répondent les experts de Bloomreach dans ce livre blanc. Ils vous expliquent comment une solution de ce type recueille des informations indispensables à la création d’une expérience client mémorable, comme les données transactionnelles ou encore les mesures de campagne. Pour connaître en détail toutes les données que vous pourrez exploiter grâce à une CDP, il suffit de télécharger cet ebook.

CDP : quelles différences avec les autres logiciels ?

Une question demeure toutefois : qu’est-ce qui différencie la CDP des autres logiciels ? À première vue, il peut être difficile de cerner les différences entre solution de gestion de la relation client (CRM), plateforme de données clients (CDP) et plateforme de gestion des données (DMP). Pourtant, comprendre les singularités de chacune d’entre elles est indispensable pour choisir la bonne.

La grande nuance réside dans les objectifs qu’elles servent :

La CRM vise à suivre les prospects dans le but de les convertir ;

La DMP permet de traiter les données anonymes liées à la navigation ;

La CDP agrège l’ensemble des données (online comme offline) qu’une entreprise possède sur un client.

En somme, elles ne vous donnent pas exactement accès aux mêmes données, vous offrant alors des possibilités bien différentes. Dans son livre blanc, Bloomreach vous offre un tableau comparatif permettant de mieux comprendre les distinctions de chaque logiciel. L’objectif : vous aider à choisir le bon.

Les bonnes pratiques à adopter pour choisir sa CDP

Sur le marché des CDP, il existe un nombre impressionnant de fournisseurs. Au moment de choisir le vôtre, il est indispensable de se pencher sur ses différents cas d’usage. L’enjeu est de vous assurer que la solution choisie vous aidera réellement à accomplir vos différents buts. Outre l’amélioration de l’expérience client ou l’augmentation de la fidélisation, d’autres objectifs de plus bas niveau doivent pouvoir être atteints.

Dans son livre blanc, Bloomreach revient sur plusieurs d’entre eux : segmentation et personnalisation des clients, recommandations de produits, automatisation omnicanale… Le document déroule tous les cas d’usage possibles afin que vous puissiez véritablement identifier les fonctionnalités qui comptent pour vous.

Un autre point clé à considérer au moment de choisir une CDP est l’échelle visée par le logiciel. Est-il conçu pour de petites entreprises ? Ou s’agit-il d’une solution professionnelle complète ? Plusieurs éléments doivent être analysés pour répondre correctement à ces questions, parmi lesquels son évolutivité. En effet, les grandes sociétés travaillent avec un important volume de données qui peuvent rapidement évoluer. La solution doit pouvoir s’adapter à tous ces changements pour rester utile. Les deux autres points de vigilance évoqués par Bloomreach sont à découvrir dans ce livre blanc.

Très complet, cet ebook vous permettra de comprendre les avantages d’un CDP et celle qui convient le mieux à votre business. Il apparaît donc comme un document essentiel pour toute entreprise qui cherche à en savoir plus sur cette technologie innovante qui révolutionne la gestion et l’utilisation des données client.