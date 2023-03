La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l’agence chargée de garantir les dépôts bancaires aux États-Unis, avait repris l’activité bancaire de la Silicon Valley Bank (SVB) via une banque relais lors de sa faillite le 10 mars. Elle cherchait depuis un repreneur, ce sera First Citizens, basé en Caroline du Sud.

C’est la mission de la FDIC, créé en 1933, peu après la crise de 1929, soutenir la confiance dans le système bancaire. La chute de la SVB a été précipitée par des retraits massifs de ses clients inquiets. C’est pour éviter la contagion que la FDIC a mis la main sur SVB via une structure temporaire et promise d’assurer tous les dépôts de l’entreprise déchue. Elle n’a jamais eu pour but de la conserver et a cherché un repreneur dès que la situation s’est stabilisée.

Si plusieurs sont venus scruter le portefeuille de prêts de SVB, des banques régionales, aux capital-investisseurs Blakstone, Apollo, Carlyle et d’autres. Finalement, c’est First Citizens qui a remporté la mise.

SVB entre des mains expérimentées

Pour les 125 ans de cette institution financière de la Côte Est, le petit-fils du fondateur a décidé de reprendre l’activité de SVB, « Cette transaction va accélérer notre expansion en Californie et introduire de nouvelle capacité d’enrichissement dans le Nord-Est » s’est frotté les mains Frank B. Holding Junior.

Outre 17 succursales, qui vont rejoindre le réseau de 550 localisations de First Citizens, SVB disposait au total de 167 milliards d’actifs et environ 119 milliards de dollars de dépôts au 10 mars. Dans le cadre de l’accord, le nouveau propriétaire assumera 110 milliards de dollars d'actif, 56 milliards de dollars de dépôts, et 72 milliards de dollars de prêts. 90 milliards de dollars resteront gérés par la FDIC pour une future vente.

Afin d'éviter une nouvelle crise de confiance, la FDIC va assumer une partie des risques et recouvrement avec First Citizens. Comme l’explique l’héritier de l’entreprise familiale, il a introduit une relation de confiance avec l’agence en participant à ses transactions depuis 2009, bien plus que « toute autre banque ».

Frank B. Holding Junior assure que son institution financière « a une fière histoire de croissance organique et par le biais d'acquisitions stratégiques qui renforcent nos capacités de base de manière prudente et délibérée ». Signature Bank, l’autre institution à s’être effondrée, a été revendue il y a de cela une semaine.

La FDIC a fait savoir que le coût de la faillite de SVB à son fonds d’assurance des dépôts a été d’environ 20 milliards de dollars. Le prix à payer pour éviter une contagion suite à la faillite la plus importante depuis celle de Lehman Brothers en 2008.