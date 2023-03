Sur les réseaux sociaux, il est commun que les créateurs de contenus intègrent à leurs profils un lien redirigeant vers une page avec leurs derniers projets et autres comptes médias sociaux. Les solutions les plus plébiscitées sont généralement Linktree, Carrd et Shorby, des alternatives existent, comme SleekBio ou KloutUp. Ce dernier a été conçu spécialement pour les créateurs de contenus.

Un onglet analytique inclus

KloutUp permet de créer une page regroupant tous vos liens et comptes réseaux sociaux. Dans un premier temps, vous devez personnaliser votre URL. Cela peut être votre nom et prénom ou encore votre pseudonyme utilisé en ligne. Afin que les internautes identifient clairement qu’il s’agit de votre page, il est préférable d’ajouter une photo de profil.

Vous pouvez par ailleurs écrire une biographie dans l’espace dédié, par exemple en résumant votre activité, vos projets, votre personnalité… L’outil vous propose également de personnaliser l’apparence de votre page en modifiant les couleurs et en ajoutant un arrière-plan.

Il est alors temps de paramétrer les redirections vers vos différents comptes. Il suffit d’entrer votre nom d’utilisateur pour chacun des médias sociaux, et le tour est joué. Il est par ailleurs possible d’intégrer vos meilleures publications sur KloutUp.

Bien entendu, vous pouvez ajouter d’autres liens vers n’importe quel site qui vous semble important. Il n’y a pas de limite quant au nombre d’URL qui peut être intégré à votre page.

Outre la création d’une page avec tous vos liens, KloutUp dispose aussi d’un onglet analytique. Depuis celui-ci, vous obtenez un aperçu des internautes qui visitent votre page que ce soit en temps réel, au cours des sept ou trente derniers jours ou encore sur toute l’année. Le tableau de bord affiche également des métriques plus poussées comme l’heure des visites, le nombre de fois où votre page a été consultée, la position géographique des visiteurs ainsi que les appareils utilisés. Autant de données qui vous aident à mieux connaître votre audience.

KloutUp est un outil freemium. La version gratuite vous permet de créer une page avec autant de liens que nécessaires, d’intégrer vos contenus Twitter et YouTube et des redirections vers tous vos réseaux sociaux. La licence payante, démarrant à cinq dollars par mois, vous débloque l’accès à la fonctionnalité analytique, à l’intégration Mailchimp, à des fonds animés et à une assistance en cas de questions.