Le thermique n’est pas près de mourir chez Ford. Le constructeur américain a révélé ce jeudi 23 mars que sa division électrique prévoyait une perte de 3 milliards de dollars. Les autres divisions de la marque permettront à l’entreprise de compenser ces pertes.

Ford va modifier la présentation de ses résultats financiers

Ce jeudi matin, Ford avait convoqué des investisseurs et des analystes, à New York, pour faire le point sur ses résultats financiers actuels et à avenir. À partir du prochain bilan de l’entreprise, publié au mois de mai, les résultats ne seront plus indiqués en fonction des régions, mais seront répartis entre les trois grandes divisions de l’entreprise : Ford Blue (véhicules à essence et hybrides), Ford Model e (véhicules électriques) et Ford Pro (véhicules utilitaires et commerciaux).

La division électrique a annoncé qu’elle ne serait pas rentable avant 2026, pire elle devrait afficher une perte de 3 milliards de dollars sur les deux dernières années. Elle était de 900 millions en 2021 et de 2,1 milliards de dollars en 2022. Ce déficit s’explique par les investissements majeurs de l’entreprise en vue d’augmenter la production de ses trois modèles électriques : Mustang Mach-E, F-150 Lightning et le E-Transit. Sans oublier, les quatre nouvelles usines du constructeur dont une à 2 milliards de dollars dans le Tennessee pour produire des batteries électriques. En 2026, l’entreprise prévoit des marges sur ses ventes et ses investissements de 8 %.

En attendant, les deux autres divisions compenseront largement les pertes. Ford Blue et Ford Pro s’attendent à enregistrer 13 milliards de dollars de bénéfices en 2022. Sur l’ensemble de l’exercice 2023, le constructeur centenaire prévoit plutôt un bénéfice entre 9 et 11 milliards de dollars.

Ford n’est pas le seul constructeur automobile à perdre de l’argent sur les voitures électriques. Volkswagen a affirmé que l’effort d’électrification de son parc dépendra des performances de vente de voitures thermiques durant les prochaines années. General Motors a perdu 5 millions de dollars depuis qu’elle a lancé sa filiale électrique et autonome, Cruise. Pour expliquer les pertes, John Lawler, directeur financier de Ford, avait déclaré que les divisions électriques des grands constructeurs devraient être considérées comme des start-up.