La traditionnelle Summer Édition des BigBoss approche à grands pas. Ce seizième opus, qui aura lieu du vendredi 9 au dimanche 11 juin au Club Med d’Opio, en Provence, sera placé sous le signe de la nouveauté : le RSE est désormais la pièce maîtresse de l’événement et Laureline Serieys, General Manager d'Uber France est la nouvelle présidente du jury. En parallèle, un nouveau concept destiné aux start-up a vu le jour : le Village Innovation. L’occasion de revenir sur ce challenge et sur la nouvelle direction que prend la Summer.

Le Village Innovation pour aider les start-up à accélérer leur business

Cette année, les BigBoss sont déterminés à sortir des sentiers battus et à offrir un nouveau visage à la Summer Édition. Depuis quelques mois, le spécialiste de l’événementiel B2B redessine les lignes de son opus phare afin qu’il réponde toujours aux attentes de ses communautés et aux enjeux actuels. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ce nouvel événement sera placé sous le signe du RSE. La marque place l’écologie au cœur de ses préoccupations et tend à avancer vers davantage de sobriété.

Pour y arriver, la Summer Édition change de formule : plutôt que d’organiser un opus en Méditerranée avec de l’aérien qui impose de produire un événement avec un fort impact carbone, LesBigBoss ont privilégié l’économie locale. En effet, l’édition 2023 aura lieu au Club Med d’Opio en Provence, avec des trajets en train depuis Paris. Un changement de paradigme important qui met en exergue les efforts des BigBoss pour donner une dimension RSE à leur production événementielle.

Outre cette nouveauté, l’expert de l’événementiel B2B a également présenté un concept inédit réservé aux start-up : le Village Innovation. Il s’agit d’un espace showroom immersif au sein duquel LesBigBoss placent quinze start-up sous le feu des projecteurs. Elles pourront proposer des démonstrations dans un corner ouvert aux 750 participants de la Summer Édition. L’objectif est simple : aider les jeunes pousses à gagner en visibilité et à booster leur business.

Les start-up qui souhaiteraient relever ce challenge ont jusqu’au 30 avril pour s’inscrire. Passé cette date, les candidatures seront étudiées par un comité d’exception composé du Comex LesBigBoss ainsi que de Rami Baithié, CEO de Carrefour France, Lorraine Strauss, Directrice Générale de Tivoli’s VC Fund et Marie-Estelle Iorio, Cofondatrice et Partner Famae Impact.

Avant de candidater, les start-up doivent toutefois s’assurer qu’elles répondent aux quatre critères suivants :

Avoir moins de trois ans d'existence ;

Avoir moins de 2M€ de CA annuel ;

Avoir moins de 20 salariés ;

Avoir levé moins d'1M€.

Les entreprises qui cochent toutes les cases et qui souhaitent donner un coup d’impulsion à leur développement peuvent d’ores et déjà candidater en ligne depuis le formulaire dédié. Pour les décideurs qui souhaiteraient découvrir les start-up innovantes qui seront sélectionnées et leurs solutions, rendez-vous à la Summer Édition 2023 !