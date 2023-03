Pour l'année 2022, le marché du jeu vidéo en France a généré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à celui de 2021 qui atteignait 5,6 milliards d'euros. Toutefois, le premier trimestre 2023 laisse présager que le chiffre d'affaires du secteur devrait repartir à la hausse d'ici la fin de l'année.

Les consoles de jeux ont généré moins d'argent, contrairement aux PC gaming

D'après le bilan marché proposé par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), l'année 2022 est la troisième meilleure de l'histoire du marché français du jeu vidéo malgré son très léger recul de 1,6 %. Les titres vidéoludiques ayant cartonné l'an dernier sont :

FIFA 23, le jeu vidéo de football proposé par l'éditeur américain Electronic Arts. Il s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires pour un total de 107,3 millions d'euros.

Call of Duty : Modern Warfare II, édité par Activision. La société pourrait être rachetée par Microsoft qui lorgne justement sur la franchise Call of Duty. Ce jeu s'est vendu à 791 000 exemplaires en France pour près de 59 millions d'euros.

Pokémon, qui reste un classique sur le marché français, est revenu cette année avec Légendes Pokémon : Arceus. Nintendo a réussi à vendre 590 000 exemplaires pour un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros.

Le léger recul du marché du jeu vidéo en France s'explique principalement par la baisse du chiffre d'affaires de l'écosystème console de jeux. Celui-ci a chuté de 6,6 % par rapport à 2021. Que ce soit dans la vente d'accessoires, de logiciels software ou hardware, tous les secteurs sont en baisse. À noter que le hardware reste la branche qui a subi les plus grosses pertes, -19 % en 2022. En parallèle, l'écosystème PC a bondi de 5,8 % en 2022, tandis que l'écosystème mobile s'est stabilisé depuis 2021.

Reculer en 2022, pour mieux rebondir en 2023 ?

« L'activité est forte et la croissance se monte à deux chiffres sur la période », précise Julie Chalmette, la présidente du SELL. En effet, depuis 2019, le chiffre d'affaires du marché français du jeu vidéo a augmenté d'environ 12 %. Un résultat satisfaisant qui prouve que la tendance est plutôt à la hausse. Le premier confinement de mars 2020 lié à la pandémie de Covid-19 avait notamment permis au marché du jeu vidéo mobile et PC d'exploser.

Le marché français du jeu vidéo devrait un peu plus dépendre en 2023 du marché du PC qui est en hausse pour la troisième année de suite. « Le dynamisme de cet écosystème est dû à l'exceptionnelle performance des jeux. Les ventes ont été en croissance de 40 % en 2022 » assure Natacha Hombourger, la responsable France du cabinet Sparkers qui a permis de réaliser l'étude proposée par le SELL.

Avec la sortie de nouveaux gros titres vidéoludiques en ce début d'année, notamment Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, la dynamique du secteur est repartie à la hausse. La sortie d'autres productions double A ou triple A, à savoir les jeux vidéo à très gros budgets, devrait entretenir cette dynamique. Sont attendus The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI ou encore Diablo IV, des franchises bien connues de tous les amateurs de jeux vidéo.