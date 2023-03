L'entreprise de services du numérique (ESN) Sopra Steria vient de proposer une offre publique d'achat de 518 millions d'euros afin d'acquérir Ordina. En devenant le propriétaire de cette entreprise néerlandaise, l'ESN française espère renforcer sa présence dans le Benelux et sa position dans des secteurs stratégiques : cybersécurité, défense et administration.

Nouvelle acquisition pour Sopra Steria qui continue de croître

Dans un communiqué, les deux entreprises concurrentes affirment avoir conclu « un accord conditionnel sur une offre publique d'achat [OPA] par Sopra Steria sur la totalité des actions » d'Ordina, pour un montant de 5,75 euros par action. De ce fait, avec plus de 90 millions d'actions, l'entreprise française valorise la société néerlandaise à plus de 500 millions d'euros.

Ce rachat s'inscrit dans un contexte de forte activité pour Sopra Steria. En effet, la firme a annoncé au début du mois de mars qu'elle allait ouvrir près de 4 400 postes en France, dont 3 100 CDI. Avec une immense vague de recrutement, l'ESN devrait frôler le cap des 25 000 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Elle va principalement recruter hors de la région Île-de-France dans le but d'être plus proche de ses clients, souvent localisés en province.

Sopra Steria prouve également qu'elle reste intéressée par d'éventuelles opportunités de croissance externe. « La stratégie de Sopra Steria est ancrée sur un projet d'entreprise indépendant à l'échelle européenne, fondée sur l'expansion par croissance organique et externe » assure Pierre Pasquier, le président de Sopra Steria.

L'objectif : assouvir sa position dans le Benelux tout en s'impliquant dans des secteurs clés

Pour Ordina, le rapprochement de Sopra Steria semble être une bonne nouvelle, « Suite à un processus approfondi, nous avons soigneusement évalué l'intérêt que Sopra Steria a manifesté pour Ordina et nous avons conclu qu'Ordina et toutes ses parties prenantes, y compris les actionnaires, bénéficieraient de l'offre, » précise Johan van Hall, Président du Conseil de Surveillance d'Ordina.

L'entreprise néerlandaise assure que cette acquisition lui permettra d'assouvir ses ambitions. C'est ce qu'affirme Jo Maes, CEO d'Ordina et futur responsable de la zone Benelux de Sopra Steria, « L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour Ordina. Alors que nous progressons à grands pas pour devenir un partenaire commercial numérique pour nos clients, nous pensons que l'association de nos forces avec Sopra Steria nous permettra d'accélérer cette stratégie ».

Avec ce rachat, Sopra Steria pourra se focaliser sur le marché du Benelux qui est considéré comme une zone stratégique par le groupe. Avec l'aide d'Ordina et celle de Tobania, une société de conseil et de services dans le numérique récemment acquise par l'ESN française, cette dernière pourra proposer un partenaire de choix en matière de services numériques dans la région du Benelux. Est attendu un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros généré grâce à l'activité de plus de 4 000 collaborateurs.

Outre le renforcement de sa position en Belgique et aux Pays-Bas, Sopra Steria espère pouvoir profiter des compétences de Ordina dans des secteurs comme la cybersécurité, les services financiers, et plus généralement le secteur public : administration, transports, ou encore défense nationale.