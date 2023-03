Cet épisode est à écouter sur Spotify - Apple Podcasts - Deezer - Google Podcasts - Acast.

C’est un véritable séisme qui vient secouer les marchés financiers. La Silicon Valley Bank (SVB), banque américaine spécialisée dans le capital-risque, a fait banqueroute le vendredi 10 mars 2023. Important prêteur aux start-up du pays, elle s’est effondrée après que ses clients ont massivement retiré plus de 42 milliards de dollars, suivant l’annonce de la banque de vouloir lever rapidement du capital pour 2,25 milliards de dollars.

Cette faillite est estimée comme la plus importante depuis celle de Lehman Brothers en 2008. À l’époque, elle avait entraîné la fermeture de plusieurs autres banques et s’était propagée à l’économie mondiale. Avec la chute de la seizième banque américaine, les écosystèmes tech et financiers craignent un scénario similaire, aux États-Unis comme outre-Atlantique.

Comment la Silicon Valley Bank a-t-elle pu faire faillite ? Un ouragan est-il vraiment en vue ? Les conséquences se feront-elles ressentir jusqu’en Europe ? Dans cet épisode de Culture Numérique, Siècle Digital répond point par point à chacune de ces interrogations avec Timothée Waxin, doctorant en finance et responsable du département Finance, Data & Performance à l’EMLV, école de commerce parisienne.