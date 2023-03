PDD Holdings, la maison mère de Pinduoduo, a été sanctionné par Google. Le géant américain a fait savoir que son application principale était suspendue depuis ce 21 mars de sa boutique d’application, le Play Store, « pour des raisons de sécurité pendant que nous poursuivons notre enquête ».

La décision radicale de Google

Il est rare que Google suspende sans préavis une application de cette importance. Pinduoduo comptait 800 millions d’utilisateurs actifs en 2022 et un chiffre d’affaires de 18,9 milliards de dollars. En Chine il est en concurrence directe avec l’autre géant de l’e-commerce local, Alibaba.

PDD Holdings rapporte avoir été mis au courant de la décision dans la matinée. Google aurait argué d’une non-conformité à sa politique. Temu, le pendant occidental à Pinduoduo, arrivé aux États-Unis en septembre, n’est pas impacté pour le moment.

La suspension de Pinduoduo aurait été motivée par celle d’autres applications Android, absente du Play Store. Pour une raison simple, la boutique n’est pas disponible en Chine, d’où viendrait l’alerte. Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi proposent leurs propres boutiques.

Des chercheurs en cybersécurité chinois auraient détecté des logiciels malveillants dans certains services de PDD Holdings. Ils permettraient d’en surveiller les utilisateurs.

Google rapporte avoir activé son système de sécurité, Google Play Protect, « pour bloquer les tentatives d'installation de ces applications malveillantes identifiées. Les utilisateurs qui ont téléchargé des versions malveillantes de l'application sur leurs appareils sont avertis et invités à désinstaller l’application ».

La réponse de PDD Holdings à plusieurs médias américains est toujours la même, « Nous rejetons fermement la spéculation et l'accusation selon laquelle l'application Pinduoduo est malveillante uniquement à partir d'une réponse générique et non concluante de Google ». Bloomberg ou TechCrunch se sont vus reprocher par l’entreprise de se concentrer sur Pinduoduo, alors que d’autres services ont été suspendus.

Pinduoduo risque d’achever TikTok

Ces accusations contre l’application chinoise peuvent difficilement tomber au plus mauvais moment. Dans plusieurs pays occidentaux, c’est un autre service chinois, TikTok, qui fait l’objet de soupçon d’espionnage.

Aux États-Unis, à la pointe de ce mouvement, une proposition de loi transpartisane, soutenue par la Maison-Blanche, vise à donner l’autorisation à l’administration d’interdire une application menaçant la sécurité nationale. Si la cible évidente est le très populaire réseau social, l’événement impliquant Pinduoduo pourra être exploité pour mobiliser les législateurs autour du texte.