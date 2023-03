Les consommateurs sont habitués à ce que les marques utilisent les mêmes stratégies marketing et commerciales. Pour faire la différence, il peut être judicieux de miser sur des formats un peu plus captivant, comme la vidéo. Celle-ci doit inciter les acheteurs à passer à l’achat. Des solutions comme SMS-iT Video Ads peuvent être utilisées pour créer des contenus engageants. Le plus, c’est qu’elle dispose également de fonctionnalités de SMS marketing.

Un logiciel avec deux outils marketing et e-commerce puissants

SMS-iT Video Ads dispose de deux outils, le premier étant destiné à la création de vidéos attrayantes. Il suffit de télécharger votre contenu pour pouvoir ajouter des éléments interactifs, comme un bouton de partage sur les réseaux sociaux, un formulaire ou encore un Call-to-Action (CTA). Il est même possible de vendre vos produits directement depuis le contenu. Il suffit de cliquer sur la fonctionnalité de votre choix pour l’ajouter sur votre vidéo. Tout est entièrement personnalisable : la position, la police d’écriture ou encore la couleur. Chaque élément ajouté vise à augmenter votre lead generation, accroître le trafic vers vos pages produit ou encore booster vos ventes.

Outre la vidéo, l’outil propose aussi d’exploiter la puissance du SMS marketing pour booster votre business. Les messages peuvent être envoyés à des segments d’audience spécifiques pour créer des relations personnalisées avec chaque client. Vous pouvez par exemple envoyer des réductions lors des anniversaires pour les fidéliser davantage.

L’outil s’arme d’un onglet analytique très complet vous permettant de monitorer les performances de vos différentes campagnes. Vous y découvrirez le taux d’ouverture d’un message, le nombre de lectures d’une vidéo, le taux de clic sur les liens intégrés… Pour les e-commerçants, un tableau de bord spécifique est disponible offrant la possibilité de tracker des produits, suivre les commandes récentes et les paiements. Cela est rendu possible grâce aux intégrations à WooCommerce, Shopify ainsi que MailChimp.

Exceptionnellement, SMS-iT Video Ads est affiché à 59 dollars à vie au lieu de 600 dollars. L’offre permet de créer autant de vidéos que nécessaire et offre 5 GB de stockage en ligne. La licence supérieure, disponible à 149 dollars inclut, elle, du stockage supplémentaire, plus de métriques et l’insertion d’un widget de chat.

