Le lithium, matériau indispensable et précieux pour le fonctionnement des véhicules électriques, est parfois qualifié pétrole du XXIe siècle ou encore d'or blanc. Depuis le début de l'année 2023, son prix a chuté de près de 25 %, avec des conséquences positives sur les prix des véhicules. Une bonne nouvelle pour les acheteurs, mais pas pour les vendeurs et les industriels obligés de s'adapter.

Alors qu'il était en constante augmentation, le prix du lithium est en baisse depuis janvier 2023

Entre le début de l'année 2021 et la fin de l'année 2022, le prix du lithium a tout simplement explosé. Alors qu'il tournait aux alentours de 8 000 euros la tonne début 2021, sa valeur s'est envolée pour atteindre plus de 80 000 euros en décembre 2022. Si l'hydroxyde de lithium, le dérivé du lithium lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, est un composant essentiel des batteries de smartphones, ordinateurs portables et tablettes, c'est le secteur de l'automobile qui en est l'un des plus gros consommateurs.

Dans la même catégorie Zipline lance un service de livraison de drone pour tous les commerçants américains

L'augmentation du prix du lithium s'explique principalement par la demande qui devrait augmenter de 15 à 20 % par an sur les deux prochaines décennies. En Europe, la politique visant à électrifier massivement le parc automobile est la cause principale de la hausse de la demande en hydroxyde de lithium. D'ici 2035, il sera impossible de se procurer un véhicule thermique sur le vieux continent. Aux États-Unis, une stratégie a été mise en place pour installer des milliers de bornes de recharges à travers tout le pays et ainsi, démocratiser ces voitures propres.

Alors que de nombreux spécialistes étaient convaincus que le prix du lithium allait continuer d'augmenter, ce début d'année 2023 a déjoué tous les pronostics. En effet, depuis janvier, le prix du lithium est passé de plus de 80 000 euros la tonne, à moins de 50 000 euros. De la même manière, le cobalt, autre matériau utilisé pour améliorer la performance des batteries, a vu son prix chuter de moitié depuis l'année dernière.

De plus en plus d'entreprises s'intéressent à l'or blanc

Cette baisse du prix s'explique par la multiplication du nombre d'acteurs s'intéressant à l'extraction de ce matériau et à la production de batteries pour voitures électriques. Avec la précédente flambée des prix, les constructeurs ont cherché des fournisseurs pouvant proposer des produits moins chers. Certains ont décidé de produire leurs propres batteries en interne.

Pour essayer de se démarquer de cette nouvelle concurrence, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), entreprise chinoise numéro 1 mondiale pour la production de batterie lithium-ion, a décidé d'offrir d'importants rabais sur ses produits. CATL propose de fournir au minimum 80 % des batteries utilisées par ses clients. En échange, les constructeurs bénéficieront d'un prix fixe sur le lithium durant trois ans, peu importe l'évolution du cours du lithium. La société chinoise a proposé une baisse significative de 60 %, faisant payer une tonne de lithium à 27 000 euros, un prix imbattable.

Cette ristourne n'a été proposée qu'aux clients chinois de CATL. Cette politique d'exclusion s'explique par l'alourdissement des sanctions américaines envers la Chine en octobre 2022. L'Administration Biden a décidé d'interdire à de nombreuses entreprises chinoises d'importer des composants électroniques performants ou tout appareil permettant de les fabriquer. Une sanction qui a été mal perçue au sein de l'Empire du Milieu et qui cherche à son tour à mettre des bâtons dans les roues de l'économie américaine.

Pékin sait que la plupart des raffineries de lithium se trouvent sur son territoire. Le gouvernement chinois sait également qu'un pays comme les États-Unis est très dépendant de l'or blanc. Le pouvoir de la Chine sur la chaîne de valeur de cette ressource essentielle a alarmé l'Administration Biden. Elle a alloué des milliards de dollars pour encourager les entreprises à développer des mines et raffineries de lithium aux États-Unis ou dans des pays avec lesquels elle partage des liens politiques et économiques étroits. C'est par exemple le cas de Tesla qui envisage d'investir dans le minage de lithium en rachetant l'entreprise canadienne Sigma Lithium.

De moins en moins de subventions allouées pour l'achat de véhicules électriques

Une autre raison évoquée et qui explique la baisse du prix du lithium serait le ralentissement de la croissance des ventes de voitures électriques en Europe et en Chine. Ce phénomène est intervenu après l'expiration de subventions pour les achats de voitures électriques, notamment au sein de l'Empire du Milieu. Le gouvernement chinois a longtemps joué un rôle important en stimulant le marché de l'offre et de la demande de véhicules électriques. Des subventions ont été allouées, des allégements fiscaux ont été proposés aux entreprises du secteur, etc. De nombreuses mesures ont été prises pour accompagner les producteurs, mais aussi les acheteurs à investir dans une voiture électrique.

À la fin de l'année 2022, la Chine a tout simplement décidé de mettre un terme à ces incitations. Pékin a pris cette décision en affirmant qu'il était assuré de la solidité des ventes de véhicules électriques. Contrairement à ce qu'ils pensaient, le nombre de voitures achetées a drastiquement chuté, ce qui a provoqué la baisse du prix de ces véhicules.

Le meilleur exemple reste celui de Tesla. En janvier, la société d'Elon Musk a décidé de baisser le prix de plusieurs de ses véhicules électriques. La berline Model S et le véhicule utilitaire sport Model X ont vu leur prix baisser de plusieurs milliers d'euros, tandis que le prix du Model Y a chuté d'environ 20 %. Selon le New York Times, le prix moyen d'un véhicule électrique aux États-Unis a chuté de 1 000 dollars entre janvier et février 2023.

Outre-Atlantique, le taux d'adoption des voitures électriques est bien plus faible qu'en Chine ou qu'en Europe. Washington souhaiterait que le parc automobile américain soit composé de 50 % de véhicules électriques d'ici 2030. Un objectif ambitieux qu'il sera difficile d'atteindre. Toutefois, la baisse du prix du lithium ainsi que de ces automobiles dépendantes du pétrole du XXIe siècle pourrait bien être une source d'espoir...