Seulement cinq mois après son lancement à Paris, FiveOffices annonce, ce mardi 21 mars, avoir bouclé une levée de fonds de 3,2 millions d’euros auprès d’investisseurs privés. La plateforme spécialisée dans la sous-location professionnelle de courte durée souhaite accroître sa présence en Île-de-France et se lancer à Londres.

Un Paris réussi pour FiveOffices

La pandémie de la Covid-19 a accéléré la démocratisation du télétravail, poussant les entreprises à adopter un mode de fonctionnement hybride. Cette dynamique a provoqué la désertion d’une partie des bureaux plusieurs jours par semaine. Lancée en avril 2022, FiveOffices souhaite aider les entreprises à monétiser leurs espaces de bureaux vides.

En juillet 2022, FiveOffices a déployé une plateforme, ressemblant à un Airbnb professionnel, pour se tester sur le marché luxembourgeois. Puis en octobre dernier, elle a été déployée sur le marché parisien, « Nous avions pressenti que le marché était porteur et nous avons vu juste. Lors du lancement fin octobre, nous avions déjà beaucoup de bureaux sur la plateforme. Plus les mois avancent, plus les offres augmentent » s’est réjouie Carolyn Prestat, PDG de FiveOffices nommée en février dernier, à Siècle Digital.

Aujourd’hui, FiveOffices comptabilise sur Paris plus de 500 annonces sur la plateforme, pour 45 000 mètres carrés de bureaux disponibles, soit 6 000 postes de travail. « Aujourd’hui nous sommes dans nos objectifs. Nous souhaitons continuer de nous imposer comme l’une des premières plateformes de sous-location de bureaux en Île de France et nous étendre à l’international » affirme la PDG.

Une première levée de fonds pour continuer son expansion

Fort de ce succès, FiveOffices a réalisé sa première levée de fonds de 3,2 millions d’euros auprès d’investisseurs privés. Celle-ci doit permettre à l’entreprise de réussir son déploiement à l’international avec Londres comme première étape d’ici septembre 2023. « La capitale britannique a une topographie similaire à celle de Paris. Dans la mesure où l’effet Covid et les nouvelles habitudes de télétravail font qu’il y a de plus en plus d’espace vide dans les bureaux et les entreprises vont chercher à les rentabiliser, » justifie Carolyn Prestat. « Les entreprises britanniques sont même à un stade plus avancé. Il n’y aura quasiment pas besoin de travail pour éduquer nos clients en leur expliquant qu’ils peuvent sous-louer leur bureau. » poursuit-elle.

Dans un contexte économique morose, FiveOffices s’est lancé dans un espace-temps où certaines entreprises ont besoin d’économiser de l’argent sur leurs charges et d’autres de louer des bureaux à moindres coûts. « La situation est vraiment en notre faveur. Les grandes entreprises cherchent à rentabiliser leur bureau et le cœur de cible de FiveOffices, les PME, les start-up sont à la recherche de flexibilité sur l’immobilier professionnel. Notre entreprise s’intègre parfaitement entre le coworking et le 3/6/9. Notre plateforme offre de façon inédite le fait de réserver des jours par semaine, » se félicite Carolyn Prestat.