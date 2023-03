Amazon a annoncé lundi 20 mars une nouvelle vague de réduction des effectifs. 9 000 postes supplémentaires s’ajoutent à la liste déjà importante de 18 000 collaborateurs, « une décision difficile » pour le PDG de l’entreprise, Andy Jassy.

Amazon se déleste de 27 000 employés

Au retour des fêtes de fin d’année, après avoir mis en pause tout nouveau recrutement deux mois plus tôt, Amazon avait annoncé la couleur. 18 000 personnes doivent quitter le navire, en Europe un peu, aux États-Unis surtout.

Dans l’empire Amazon, les premières coupes ont d’abord eu lieu dans les divisions de ressources humaines, puis dans ses points de vente, Whole Foods, et plus récemment Amazon Go.

Ce sont ensuite des équipes moins grosses, mais plus significatives qui ont été touchées : Prime Air (livraison par drone), Dash Cart (caddie intelligent), Echo (maison connectée) … Même ses services logistiques, pourtant au cœur de la chaîne de valeur d’Amazon, ont vu leurs effectifs réduits.

Également estimée intouchable, la division cloud du géant, Amazon Web Services, n’a pas été épargnée par cette première vague. Vraisemblablement à regret, son vice-président s’était par la suite interrogé sur la façon de réintégrer les collaborateurs perdus. Une interrogation qu’il devra remettre à plus tard.

Andy Jassy annonce une seconde vague de licenciements. 9 000 collaborateurs seront supplémentaires seront remerciés, soit 27 000 au total. Un ajout qui provient du fait que « toutes les équipes n'ont pas terminé leurs analyses à la fin de l'automne ; et plutôt que de procéder à ces évaluations à la hâte et sans la prudence nécessaire, nous avons choisi de partager ces décisions au fur et à mesure que nous les prenions ».

Dans son communiqué, le PDG d’Amazon a directement cité AWS. Également, Twitch, plateforme sociale de streaming rachetée en 2014, devrait perdre 400 salariés.

Plus surprenant, l’équipe Advertising, chargée de développer les services publicitaires d’Amazon est concernée. L’offre de retail media du géant - avec le cloud - a porté les revenus du groupe cet été, avec une croissance de près de 20 % pour se rapprocher des 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

La société déclare finaliser la liste des postes impactés pour le mois avril. En parallèle, Amazon devrait ouvrir « un nombre limité de recrutements dans certaines de nos activités dans des domaines stratégiques ».