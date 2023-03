Quand la Federal Trade Commission (FTC) va-t-elle finir par traîner Amazon en justice ? Plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur divers champs d’activité du géant, trois pourraient se conclure par des poursuites dans les mois qui viennent. Le temps presse pour l’administration Biden.

Amazon fait face à des enquêtes de tous les côtés

Lina Khan, la présidente de la FTC, s’est fait connaître étudiante par un article remarqué sur la position dominante d’Amazon en 2017. Pourtant, depuis sa prise de fonction et malgré les nombreuses procédures lancées, aucune n’a encore abouti à des poursuites. Des acquisitions à plusieurs milliards de dollars, MGM et One Medical, ont même été validées, malgré leur caractère contestable.

Selon les informations de Politico, trois des investigations lancées pourraient enfin terminer devant la justice. Il s’agit de l’acquisition de iRobot à l’août 2022 pour 1,65 milliard de dollars, d’accusations de violations de vie privée par Ring et Alexa et enfin des soupçons de pratiques anticoncurrentielles qui pourraient avoir un lien avec l’offre Prime et, ou, la marketplace d’Amazon.

iRobot est probablement le dossier le plus chaud. En septembre, des élus démocrates ont pris la plume pour demander à la FTC d’accélérer le processus pour bloquer le rachat. L’autorité voit d’un mauvais œil qu’un détaillant aussi puissant qu’Amazon possède un fabricant populaire de sa plateforme. Elle redoute également que les autres détaillants n’aient plus accès aux produits iRobot, ce dont Amazon se défend.

La capacité d’Amazon à contrôler différents pans d’appareils domestiques connectés est aussi sujette à questionnement. Les données récupérées sur les clients via les appareils posent aussi problème. Un point secondaire dans le cas iRobot, pas encore tombé dans l’escarcelle du géant, mais qui est au cœur de l’enquête sur Ring, sonnette connectée et Alexa.

La FTC se penche aussi sur les avantages obtenus par Amazon en ayant accès aux données des revendeurs tiers de sa marketplace. En Europe, une procédure a abouti sur un protocole d’accord qui intéresserait fortement outre-Atlantique. La plainte, encore non détaillée, pourrait être vaste et englober le regroupement de services Prime.

Deux autres enquêtes sont en cours, mais il n’y aurait pas de calendrier pour le moment sur d’éventuelles suites. Elle concerne les tactiques mises en œuvre par la plateforme pour dissuader les abonnés Prime de résilier leur abonnement. La seconde concerne des soupçons de publicités trompeuses sur Amazon Choice.

Le bilan mitigé de la FTC de Lina Khan

La volonté offensive manifestée par Lina Khan sur les géants de la Tech lors de sa prise de fonction n’a que peu prouvé ses effets. Récemment la FTC a échoué à mettre un terme à l’acquisition de l’entreprise de réalité virtuelle Within par Meta. Sur le dossier One Medical, Politico révèle que les agents de l’autorité considéraient avoir des preuves de pratiques anticoncurrentielles. Ils auraient renoncé à un procès perçu comme trop difficile à remporter.

Il reste virtuellement peu de temps à Lina Khan et aux commissaires démocrates de la FTC pour agir contre Amazon et les autres grands groupes technologiques. À l’automne 2024 aura lieu la prochaine élection américaine. En cas de victoire des républicains, la tradition veut que toutes les directions des organisations fédérales américaines soient renouvelées à la couleur de la nouvelle administration.