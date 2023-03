Moins d’un mois après la présentation de sa stratégie « Lead The Future », Orange, pour redresser sa santé financière et celle des activités du groupe d’ici à 2025, annonce une restructuration. La direction devrait dévoiler, le 22 mars prochain, lors du comité social et économique de l'entreprise, un plan de licenciement concernant environ 700 salariés d’Orange Business, sa division à destination des entreprises.

700 personnes sur la sellette

Le 16 février dernier, alors qu’Orange partageait ses résultats sur l’exercice financier 2022 (PDF), Christel Heydemann, sa directrice générale depuis avril 2022, indiquait qu’Orange Business avait besoin « d’un plan d’action résolu ». D’après Le Monde, il pourrait être mis en place dès mercredi. Celui-ci devrait voir la suppression de 700 postes sur les 5 700 d'Orange Business.

Le géant de la télécommunication table sur une rupture conventionnelle collective. Cependant, il devra obtenir l’accord majoritaire des syndicats pour le faire passer. Auquel cas, Orange devra se tourner vers un plan de départs volontaires, une première depuis la crise des suicides qui a frappé le groupe en 2009. « Orange Business souhaite s’appuyer sur le dialogue social de qualité qui caractérise le groupe », explique la société, relayée par Le Monde, « de fait, il réserve aux partenaires sociaux et aux collaborateurs le détail des modalités qui seraient proposées ».

Orange Business doit se mettre à la page

Avec 7,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022, le segment « Entreprise » d’Orange voit ses revenus affectés par les habitudes de travail héritées de la période Covid. Les applications telles que Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams ont supplanté la téléphonie fixe, secteur d’activité essentiel d’Orange Business.

Pour Christel Heydemann, la division doit « être, encore plus qu’actuellement, un intégrateur réseau et numérique », en se basant notamment « sur la culture digitale des sociétés acquises ces dernières années ». La moitié des produits proposés par Orange Business doivent être abandonnés en 2023. Avec le remerciement de 700 employés, le mastodonte espère atteindre une « croissance à long terme et une transformation pérenne ».