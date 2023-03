Le Nasdaq et le New York Stock Exchange (NYSE), les deux marchés d’actions les plus importants des États-Unis, viennent d'annoncer la radiation de cinq entreprises russes. Parmi elles, se trouve Yandex, considérée comme le Google russe.

Yandex très affectée par la guerre

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le secteur de la tech russe est particulièrement mis à mal. Quasiment tous les acteurs occidentaux ont en effet cessé leurs investissements dans le pays de Vladimir Poutine, ce qui a notamment affecté Yandex.

Afin d’assurer sa survie, la société a annoncé, en novembre dernier, son intention de se restructurer pour s'éloigner de la Russie. Elle affirmait vouloir tirer parti de sa présence internationale dans des domaines tels que les véhicules autonomes et le cloud computing. Malgré ses efforts, la bourse new-yorkaise veut radier la société, qui est inscrite au Nasdaq depuis 2011 par le biais d’une société mère basée aux Pays-Bas.

Si Yandex a obtenu de bons résultats tout au long de sa cotation, atteignant un niveau record en novembre 2021 avec une capitalisation boursière de 31 milliards de dollars, ses actions se sont effondrées lorsque la guerre a éclaté.

Qui sont les autres entreprises concernées ?

Le Nasdaq vient d’informer le géant russe que ses actions seraient retirées, une décision qui concerne également d’autres entreprises issues du pays, à savoir la plateforme de recrutement en ligne HeadHunter, la société d’e-commerce Ozon, ainsi que Qiwi, une firme spécialisée dans la fintech. Depuis le début de la guerre, les transactions sur leurs titres étaient déjà suspendues. Le New York Stock Exchange va quant à lui radier la société russe de bases de données immobilières Cian, rapporte TechCrunch.

« L'avis de détermination du Nasdaq n'affecte pas les activités, les services, la situation financière ou la capacité de l'entreprise à remplir toutes ses obligations financières envers ses partenaires et autres contreparties », a rassuré Yandex dans un communiqué. L’entreprise a néanmoins affirmé qu’elle ferait appel de cette décision. Dans cette optique, elle devrait être entendue par un comité consultatif nommé par le conseil d'administration du Nasdaq.

L’annonce de la bourse new-yorkaise intervient alors que Vladimir Poutine a placé, en décembre dernier, l’un de ses proches à la tête de Yandex.