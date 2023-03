C’est officiel. TikTok est désormais interdite sur tous les appareils des employés du gouvernement britannique pour des raisons sécuritaires.

Une mesure de précaution

L’ouverture d’une enquête en ce début de semaine cherchant à déterminer si l’application représentait une menace pour la sécurité nationale démontrait que les autorités britanniques changeaient de ton. Finalement, le fait que l’administration Biden demande à ByteDance de vendre TikTok semble avoir accéléré le processus outre-Manche.

Oliver Dowden, ministre du Bureau du Cabinet, département chargé du soutien du Premier ministre, a annoncé la nouvelle ce jeudi 16 mars devant la Chambre des Communes, rapporte The Guardian. « La sécurité des informations sensibles du gouvernement doit primer, c'est pourquoi nous interdisons aujourd'hui cette application sur les appareils du gouvernement. L'utilisation d'autres applications d'extraction de données fera l'objet d'un suivi », a-t-il déclaré, avant d’affirmer qu’il s’agissait d’une décision préventive.

« Compte tenu du risque particulier lié aux appareils gouvernementaux, qui peuvent contenir des informations sensibles, il est à la fois prudent et proportionné de restreindre l'utilisation de certaines applications, en particulier lorsqu'il s'agit d'applications où un grand nombre de données peuvent être stockées et consultées », a-t-il continué

Des méfiances qui grandissent en Occident

Les autorités craignent le lien de ByteDance avec le gouvernement chinois, et que la plateforme ne soit exploitée à des fins d’espionnage. Cette décision du Royaume-Uni fait suite à des annonces similaires de la part d’autres pays occidentaux dans un contexte de tensions avec la Chine qui s’intensifient. En décembre 2022, les États-Unis ont été les premiers à imposer une interdiction de l’application sur les appareils gouvernementaux. Récemment, le Canada, le Danemark ainsi que le Parlement et la Commission européenne leur ont emboîté le pas.

« Nous pensons que ces interdictions reposent sur des idées fausses et sont motivées par des considérations géopolitiques plus larges, dans lesquelles TikTok et ses millions d'utilisateurs au Royaume-Uni ne jouent aucun rôle. Nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement pour répondre à toutes les préoccupations, mais nous devrions être jugés sur des faits et traités de la même manière que nos concurrents », se défend TikTok.

La société a notamment présenté deux plans, l’un en Europe et l’autre aux États-Unis, afin de localiser les données des utilisateurs localement et d’ainsi rassurer les autorités. De son côté, la Chine accuse les États-Unis de propager des fausses informations.

En France, la Sénat a ouvert une commission d’enquête afin de déterminer, avant la fin de l’été, si TikTok représente une menace et doit être interdite des appareils gouvernementaux.