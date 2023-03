Avant de finaliser leur transaction, les consommateurs ont pour réflexe de regarder les avis clients. Un témoignage positif peut les inciter à sortir la carte. Pour cette raison, les avis vantant vos louanges doivent toujours être mis en avant. Pour cela, encore faut-il réussir à convaincre les acheteurs d’exprimer leur opinion sur votre marque. Afin de leur simplifier la tâche, des dispositifs pratiques peuvent être mis en place, comme un lien direct vers une page pour partager son témoignage. C’est ce que propose Feedback Link.

Booster sa preuve sociale grâce aux avis client positifs

Feedback Link vous permet de créer rapidement une page depuis laquelle vos clients peuvent partager leur témoignage sur leur expérience avec votre marque. Tout d’abord, vous devez entrer certaines informations à propos de votre entreprise : nom, site web, langue parlée…

Une fois cela fait, place au design. L’outil vous permet de choisir une couleur principale, qui sera utilisée comme arrière-plan de la page, et une couleur secondaire pour les boutons et éléments graphiques décoratifs. Bien entendu, il est préférable de choisir les couleurs qui font partie de votre identité visuelle afin que le formulaire soit facilement reconnaissable et que vos clients soient à nouveau plongés dans l’univers de votre marque. Pour cela, vous pouvez également ajouter votre logo, à télécharger au format PNG.

Outre la page, il vous est aussi demandé de customiser l’URL. C’est grâce à celle-ci que les acheteurs pourront donner leur avis sur votre entreprise. Il faut veiller à ce qu'il soit court, facile à mémoriser et identifiable.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les plateformes que vous utilisez déjà pour obtenir les témoignages : Facebook, Google, TripAdvisor… Feedback Link se sert de ces données pour importer les avis et savoir où rediriger vos clients pour qu’ils partagent leur opinion.

La page est alors prête. Il faut donc diffuser ce lien, par exemple en intégrant un bouton sur votre site, en créant un QR code ou encore en envoyant l’URL par e-mail. Vous pouvez faire tout cela directement depuis l’interface de Feedback Link.

Tous les avis collectés s’afficheront directement dans l’onglet “View”. Ils peuvent être filtrés : positif, négatif, neutre… Les plus satisfaisants peuvent être mis en avant sur votre site grâce à des widgets proposés par l’outil. L’objectif : augmenter votre preuve sociale.

Pour découvrir tous les avantages qu’a à vous offrir Feedback Link, il suffit de profiter de l’offre de la marketplace AppSumo. En ce moment, la solution est affichée à 69 dollars à vie au lieu de 1 656 dollars. Autant dire que c’est une offre à ne pas manquer ! La licence permet de collecter des avis sur huit plateformes, d’envoyer jusqu’à 5 000 e-mails par mois et de créer dix widgets.

