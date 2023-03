Microsoft annonçait en début d'année quelques 10 000 licenciements à travers l'entreprise. On apprend cette semaine qu'une équipe spécialisée en étique de l'IA fait partie des effectifs poussés vers la sortie. Comme le précise TechCrunch, cette équipe était jusqu'à présent chargée d'orienter l'innovation en matière d'IA vers des résultats éthiques, responsables et durables. Une visée vertueuse qui pourrait faire défaut à Microsoft alors que la firme investit massivement dans son partenariat avec OpenAI, papas de ChatGPT et DALL-E 2, des IA conçues respectivement pour générer des textes et des oeuvres d'art.

Au travers de cet accord, dans lequel il a d'ores et déjà prévu d'investir plusieurs milliards de dollars, Microsoft espère notamment pouvoir donner un nouvel élan à son moteur de recherche Bing, et son navigateur internet Edge par la même occasion. La firme prévoit notamment de donner naissance à un modèle de langage de nouvelle génération « plus puissant que ChatGPT et adapté spécifiquement à la recherche », rapporte TechCrunch.

Microsoft investit massivement dans l'IA... en perdant l'éthique de vue ?

La décision de licencier les effectifs censés donner à ces recherches une orientation plus vertueuse laisse à penser que Microsoft se contenterait d'une éthique émoussée en matière d'IA. De quoi soulever un certain nombre de question alors que les outils développés par OpenAI font d'ores et déjà l'objet de controverses.

Microsoft devrait bien maintenir en place son Office of Responsible AI (ORA), un organe pensé pour établir les règles d'une IA responsable par le biais de la gouvernance et des politiques publiques, mais l'équipe licenciée était censé servir de dernier maillon dans la chaîne de décision de Microsoft en matière d'IA. L'équipe en question était en effet chargée de veiller à ce que les principes de Microsoft en matière d'IA se reflètent bel et bien dans la conception des produits livrés.

La décision de supprimer cette équipe est d'autant plus surprenante qu'elle ne disposait pas de gros effectifs : après la réorganisation interne opérée par Microsoft en octobre dernier, seuls sept employés y étaient toujours rattachés. L'explication serait donc à chercher ailleurs que dans le motif économique à proprement parler. Il semble en l'état que la présence de cette équipe avait pour effet de ralentir Microsoft sur l'adoption auprès du grand public des derniers modèles d'IA d'OpenAI.

Une temporisation gênante pour Kevin Scott (directeur de la technologie) et Satya Nadella (CEO de Microsoft), qui souhaitaient pour leur part une adoption la plus rapide possible de ces modèles... quitte à exercer de fortes pressions sur l'équipe en charge de l'éthique. Un problème qu'ils ne devraient plus rencontrer maintenant qu'elle est sur le départ.