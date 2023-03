Le début d’année fut une période charnière pour les entreprises. Il est maintenant temps de peaufiner la stratégie qui rythmera les mois suivants et de trouver de nouveaux leviers de performance.

Pour rester à la pointe, il est plus que jamais nécessaire de s’intéresser aux tendances et mutations de son secteur. En ce qui concerne l’e-commerce, il est particulièrement important de comprendre les nouvelles habitudes d’achat des consommateurs, ainsi que leurs nouveaux besoins et attentes.

C’est dans cette optique que Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, vous donne rendez-vous pour la nouvelle édition de Commerce Pulse.

Cette conférence, qui aura lieu en anglais, se tiendra le mardi 11 avril à 17h. Le but est de mettre en exergue les grandes dynamiques de l'e-commerce et les actions à mettre en place pour en tirer le meilleur parti.

Mieux cerner les nouveaux comportements d’achat

L’un des objectifs de cet événement est de vous offrir une vue d’ensemble sur le secteur de l'e-commerce après le premier trimestre 2023. Pour ce faire, Bloomreach a réalisé une analyse poussée auprès de plus de 500 entreprises utilisant sa plateforme. Le but est d’identifier les changements dans la manière de consommer et d’acheter des produits et les éléments qui l’influencent, comme le contexte inflationniste actuel. 2023 s’annonçant également difficile pour le pouvoir d’achat, les habitudes des consommateurs risquent encore d’évoluer pour s’adapter à la situation.

Pour les entreprises, le grand défi est de comprendre et d’anticiper ces évolutions de consommation. Quelles sont les raisons derrière l’augmentation du taux de conversion, mais de la baisse des ventes ? Pour y arriver, les métriques présentées, ainsi que les commentaires des intervenants, sont une véritable mine d’or. Aidant à mieux comprendre les variations dans les comportements des acheteurs et les grandes tendances qui s’en dégagent, ces experts vous partageront des chiffres clés du trimestre pour mieux comprendre les grandes dynamiques de l'e-commerce en 2023. Certaines de ces informations vous aideront à mieux saisir l’état du secteur au niveau mondial, mais aussi dans certaines zones géographiques spécifiques.

À l'issue de ce webinar, vous aurez alors toutes les clés en main pour créer une stratégie robuste qui vous permettra de faire face aux nombreux défis à venir. Vous serez aussi invité à rejoindre la communauté Commerce Pulse Club sur LinkedIn, pour rester au courant des dernières évolutions, partager vos performances et contribuer à un e-commerce plus aligné sur les comportements de ses consommateurs.

Découvrir de multiples opportunités e-commerce à saisir

Outre les changements qui ont lieu dans le secteur, les conférenciers mettront en lumière les opportunités qu’il y a à en tirer. Ils vous partageront leurs secrets d’experts pour vous adapter aux nouvelles habitudes d’achat et créer l’expérience client adéquate. Ces informations vous permettront d’avoir une longueur d’avance sur vos concurrents et de tirer votre épingle du jeu auprès des acheteurs.

Anciennement analyste pour Forrester, le directeur stratégie de Bloomreach, viendra partager sa vision de la transformation de l’e-commerce lors de cette nouvelle édition du Commerce Pulse. Il vous offrira de nombreuses recommandations pour vous acclimater à ces nouveautés et en tirer le meilleur parti.

En somme, cet événement organisé par Bloomreach est le rendez-vous incontournable de ce début d’année. Les métriques et insights qui seront partagés par les deux experts vous permettront de mieux appréhender les mutations qui ont lieu dans l’e-commerce, et les challenges qui les accompagnent. L’ensemble de ces données sont indispensables pour prendre des décisions stratégiques éclairées et amener votre entreprise au sommet. Pour ne rien manquer de Commerce Pulse, inscrivez-vous dès maintenant !