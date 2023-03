Depuis plusieurs années, PrestaShop s’est donné pour mission de permettre au plus grand nombre de créer une boutique en ligne, même ceux n’ayant pas de compétences techniques.

Pour ce faire, la plateforme e-commerce propose depuis des années une solution open source, et donc gratuite, avec plus de 4 000 modules pour personnaliser et gérer son site.

Pour continuer sur cette lancée, la société française étend aujourd’hui son offre avec une nouvelle solution : PrestaShop Edition. Contrairement à la version gratuite, rebaptisée PrestaShop Edition Basic, elle comprend l’hébergement de votre e-commerce et des services clés en main, en plus d’une assistance illimitée pour vous aider à faire grandir votre activité.

Des services indispensables à l'e-commerce à portée de main

Avec cette nouvelle offre, chaque étape du processus de création d’un site a été simplifiée, à commencer par l’hébergement. Celui-ci, qui comprend une boutique accessible sur le sous-domaine de votre choix, est déjà inclus dans PrestaShop Edition.

Toujours dans le but de vous aider à concevoir rapidement votre boutique en ligne, les équipes de PrestaShop ont sélectionné et pré-installé une palette de services indispensables aux besoins d’un site e-commerce. Parmi ceux-ci, la solution de paiement PrestaShop Checkout, développée en partenariat avec PayPal. Sécurisée, simple et rapide, elle permet d’offrir une expérience de paiement plus fluide et de booster ses ventes.

Après les transactions, place à la livraison. Afin que vous puissiez livrer efficacement vos produits, PrestaShop s’est adossé à des partenaires logistiques de taille, en France comme à l’étranger.

Pour que vous puissiez gérer vos interactions avec ces derniers, PrestaShop vous met à disposition des fonctionnalités pour gérer la relation client. Celui-ci est un point d’appui essentiel pour le bon développement de votre clientèle, car il vous permet de piloter votre base de données et de créer des e-mails transactionnels. Pour garder un œil sur toutes vos ventes et vos performances, vous pouvez vous référer aux tableaux de bord accessibles en un clic depuis votre espace et aux rapports détaillés.

Depuis le module PrestaShop Metrics, vous pouvez piloter la performance de votre e-commerce grâce aux données analytiques fournies. Elles vous permettent d’améliorer sans cesse vos services et d’identifier les actions à mettre en place. Si l’objectif est de séduire de nouveaux clients, vous pouvez vous appuyer sur PrestaShop Marketing, un module développé en partenariat avec Google, et PrestaShop Facebook, conçu en collaboration avec le groupe Meta. Il devient alors possible de promouvoir ses produits auprès de millions d’internautes via le moteur de recherche, mais également les réseaux sociaux. Ces fonctionnalités, couplées à celles SEO du back office, sont indispensables pour gagner en visibilité.

Parce que le design est aussi un élément important pour la conversion de vos visiteurs en acheteurs, PrestaShop vous met à disposition de nombreux thèmes prêts à l’emploi. Bien entendu, vous pouvez personnaliser le vôtre afin qu’il concorde avec votre image de marque.

En somme, PrestaShop Edition dispose de tout l’équipement nécessaire pour lancer un e-commerce bien référencé et conforme au RGPD sans prise de tête. Pas besoin de passer des heures sur la création et l’installation de votre site, car PrestaShop et ses partenaires s’occupent de tout. Votre seule mission : vendre !

Un accompagnement personnalisé à chaque étape

Pour vous aider à commencer votre aventure e-commerce du bon pied, les équipes de PrestaShop ne sont jamais loin. Elles sont disponibles 6/7j par e-mail et par téléphone pour répondre à toutes vos questions sur l’utilisation de la solution ou résoudre les problèmes que vous rencontrez. De plus, des événements sont organisés chaque mois pour répondre à toutes vos interrogations.

L’assistance technique est également plus poussée qu’avec PrestaShop Edition Basic. Les équipes sont disponibles autant pour vous assister sur l’utilisation que pour vous conseiller sur les modules qui permettront de développer votre activité.

Des tarifs adaptés à votre activité e-commerce

Vous l’aurez compris, PrestaShop Edition est une version avancée de la solution open source déjà adoptée par 300 000 marchands. Elle s’adresse à tous les entrepreneurs, agences ou encore freelances qui cherchent à développer un site e-commerce simplement, avec tous les services nécessaires pour mener leur boutique au sommet. C’est un gain de temps et d’argent, car tout est déjà prêt à l’emploi. Par la suite, il est bien sûr possible d’ajouter des services complémentaires en parcourant les 4 000 modules proposés par PrestaShop.

Pour se lancer avec PrestaShop Edition, plusieurs offres d’abonnement sans engagement sont disponibles à partir de 24 € HT par mois. Vous avez quatorze jours d’essai gratuits pour découvrir toutes les possibilités offertes par la solution.