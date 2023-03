Les contenus sont les pièces maîtresses de toute marque qui souhaite attirer l’attention de ses prospects et se distinguer de ses concurrents. Toutefois, le pilotage des ressources numériques ne s’improvise pas.

L’ensemble du processus doit être millimétré, particulièrement dans un contexte de ralentissement économique où les entreprises réduisent les budgets alloués aux assets créatifs.

Malgré cela, l’objectif n’a pas bougé : il faut proposer des expériences de contenus uniques aux clients.

Pour y arriver, les marques doivent impérativement réimaginer la façon dont elles créent, gèrent et distribuent leurs créations. Le mardi 21 mars à 13h, Bynder, plateforme de Digital Asset Management (DAM), vous donne rendez-vous lors d’un webinar pour découvrir comment réussir à atteindre cet objectif.

La gestion de contenus, véritable challenge pour les entreprises

La gestion de contenus d’une entreprise est vitale pour préserver sa réputation : elle joue un rôle central pour se construire une identité de marque solide et cohérente que les clients pourront facilement reconnaître. C’est un élément indispensable pour obtenir leur confiance : comme le révèle Global Banking and Finance, 71 % des acheteurs sont davantage susceptibles d’acheter auprès d’une marque qu’ils connaissent et reconnaissent. Vous l’aurez compris, il est donc nécessaire que les contenus partagés reflètent votre identité et vos valeurs. C’est un enjeu tant pour le succès que la bonne croissance d’une organisation.

Pour autant, gérer des ressources numériques est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Après avoir créé une large quantité d’assets pour tous ses canaux de communication, il faut les distribuer à chacune des parties prenantes, s’assurer que le cadre juridique soit bien respecté…

Comment simplifier toutes ces étapes ? C’est juste la réponse que vous donnera Marie Lorphelin, Sr Field Marketing Specialist chez Bynder, lors de ce webinar. L’experte reviendra sur tous les défis qu’impose le pilotage de contenus, et comment une solution de DAM peut vous aider à faire face.

Le DAM, outil indispensable pour mieux gérer ses assets

En participant à cette conférence en ligne, vous aurez une vue d’ensemble sur les atouts d’un logiciel de Digital Asset Management et comment celui-ci peut vous aider à vaincre le chaos de la gestion d’actifs numériques. Tous vos assets sont accessibles depuis une seule interface, évitant de perdre du temps à chercher sur quelle plateforme vous les avez téléchargés. Outre le stockage, le DAM se distingue également par ses fonctionnalités de collaboration. Chaque membre de l’équipe peut créer, modifier et distribuer le contenu, le tout, en quelques clics.

Comme vous vous en doutez, cette solution innovante vous réserve encore bien des surprises. Marie Lorphelin déroulera tous les avantages qu’elle offre pour booster vos ventes, offrir une expérience omnicanale enrichie et, bien sûr, devenir plus compétitif.

Parmi les points qui seront abordés :

Les tendances qui poussent les leaders du marché à déployer un DAM stratégique ;

Comment le déploiement stratégique d’un outil de DAM permet aux marques de gérer le contenu à grande échelle, augmenter la vitesse d'exécution des équipes et personnaliser les campagnes ;

Le retour sur investissement que les entreprises obtiennent en adoptant cette approche.

À l’issue de ce webinar, vous aurez toutes les clés en main pour créer des expériences de contenus mémorables et tirer votre épingle du jeu sur votre marché. N’oubliez pas de vous inscrire pour ne manquer aucun des conseils prodigués par Bynder.