La Corée du Sud a annoncé un plan d’investissement massif de 422 milliards de dollars pour booster des secteurs clés comme les semi-conducteurs et les véhicules électriques. Dans cette optique, Samsung va débourser 230 milliards de dollars d’ici à 2042 pour produire des puces dans le pays.

Une course mondiale aux technologies de pointe

Après que les pénuries dues aux pandémies ont mis en évidence les risques de dépendre de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les technologies essentielles, de nombreux pays ont décidé d’investir pour devenir souverains dans la production de semi-conducteurs, secteur considéré comme clé pour l’avenir.

Ainsi, les États-Unis ont introduit une législation, baptisée le Chips Act, afin de subventionner les entreprises souhaitant produire localement, tandis que la Chine ou encore le Japon multiplient les efforts pour alimenter le secteur des semi-conducteurs. Même son de cloche en Europe, où l’Union européenne a présenté un plan à plusieurs milliards d’euros pour représenter 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs d’ici à 2030.

C’est désormais au tour de la Corée du Sud de faire une annonce allant dans ce sens. Le président Yoon Seok-youl a affirmé que le pays soutiendra les semi-conducteurs, les batteries, les robots, les véhicules électriques, les écrans et la biotechnologie dans un plan d'investissement s’étalant jusqu’en 2026. Il prévoit la création de centres abritant des méga-usines de fabrication de puces, des bureaux d'études et des fournisseurs de matériaux afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, qui souhaite devenir la plus grande base de fabrication de puces au monde.

Samsung va grandement participer au plan du gouvernement

Ce projet va bénéficier aux géants technologiques du pays comme LG, Hyundai, ainsi que les deux numéros 1 mondiaux des puces mémoires, Samsung et SK Hynix. Le Corée du Sud domine également le marché des écrans OLED mais, selon Bloomberg, le pays reste largement dépendant des entreprises étrangères pour les matériaux, les pièces et les équipements nécessaires à l'assemblage des puces et d'autres produits. Il compte donc remédier à cela.

L’annonce du gouvernement devrait faire les affaires de Samsung. Le constructeur a l’ambition d’investir 230 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour développer la production locale de semi-conducteurs et atteindre les objectifs fixés par la Corée du Sud. Le gouvernement subventionnera en partie les projets de l’entreprise. Samsung prévoit de construire cinq usines de fabrication de puces et d’attirer jusqu'à 150 fabricants de matériaux, de pièces et d'équipements, près de Séoul.

Outre les investissements du secteur privé, le gouvernement va consacrer une partie de son budget à la recherche et au développement de technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle.