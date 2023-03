La faillite de la banque des start-up, la Silicon Valley Bank (SVB) en fin de semaine dernière a créé un vent de panique. Pour éviter de voir les clients des banques retirer en masse leurs dépôts et l’effondrement de la valeur boursière de ces institutions, le gouvernement américain a dévoilé un plan ce dimanche 12 mars.

La chute de SVB : un risque systémique

« Aujourd'hui, nous prenons des mesures décisives pour protéger l'économie américaine en renforçant la confiance du public dans notre système bancaire » commence le communiqué signé par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, Jérôme Powell, président du conseil de la réserve fédérale des États-Unis (FED) et Martin Gruenberg, président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) l’agence qui garantit les dépôts bancaires.

Dans la même catégorie SVB Financial Group : qui pour racheter les filiales du groupe ?

Pour renforcer cette confiance, la première mesure prise a été la promesse que leurs dépôts seront disponibles dès ce lundi, via une banque relais. C’est vrai pour SVB, mais aussi pour Signature Banks, utilisée par les sociétés de cryptomonnaies, fermée par les autorités durant le week-end.

Le FDIC assure à hauteur de 250 000 dollars les dépôts en temps normal. Une somme très faible quand certains dépôts représentent des dizaines voir des centaines de millions de dollars. Pour éviter de créer la panique parmi les entreprises, la FDIC a promis que l’ensemble des dépôts, assurés ou non, seront disponibles pour les clients de SVB ou Signature Banks. Une action menée dans le cadre d’une « exception de risque systémique ».

D’autres mesures ont été mises en place pour prévenir un éventuel mouvement de panique. C’est une demande de retrait cumulé de 42 milliards de dollars le 9 mars qui a achevé SVB. La banque ayant révélé sa fragilité liée à la hausse des taux directeurs par la Fed.

La banque centrale va ouvrir un fonds de stabilisation de 25 milliards de dollars pour aider les banques commerciales à résister à des demandes de retraits importants. « La Réserve fédérale est prête à faire face à toute pression sur les liquidités qui pourrait survenir » indique le communiqué de l’institution.

La banque ne sera pas renflouée

Les trois signataires du communiqué assurent que les contribuables ne seront pas mis à contribution. SVB ne va pas être renflouée, sa direction est à la recherche urgente d’un repreneur. Sa filiale britannique a déjà été vendue pour une livre symbolique à HSBC. Certains actionnaires et détenteurs de dettes risquent cependant d’être lésés.

Joe Biden a déclaré, selon CNBC, « Je suis fermement décidé à demander des comptes aux responsables de ce gâchis et à poursuivre nos efforts pour renforcer la surveillance et la réglementation des grandes banques afin que nous ne nous retrouvions plus dans une telle situation ». Le président américain devrait prendre la parole dans la journée. Les marchés semblaient rassurés par les mesures prises à Washington. Pour le moment.