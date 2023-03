Dans un écosystème du digital en pleine mutation, les stratégies de référencement naturel des annonceurs doivent impérativement être challengées et repensées pour être efficaces. Pour vous accompagner, CyberCité vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Big SEO. L’agence experte en Search et Marketing Digital vous attend RDV le jeudi 6 avril, de 10h à 17h, pour une journée bien remplie. Au programme, sept conférences pour découvrir des techniques SEO, content marketing et linking innovantes et performantes, le tout, sous l’angle de la data.

Une journée de webinars dédiée au SEO

Depuis trois ans, BIG SEO est l’événement de référence pour tous les professionnels du digital qui souhaitent découvrir de nouvelles méthodes ou des leviers innovants pour peaufiner leur stratégie de référencement naturel. Au cours des trois dernières éditions, ce sont plus de 30 000 participants qui ont été réunis. Face au succès rencontré, c’est donc tout naturellement que CyberCité a organisé un quatrième opus.

Cette année, c’est sous le prisme de la data que les intervenants exploreront le SEO. Ils feront le point sur les enjeux des données pour faire face aux transformations du marketing digital et au contexte économique global tendu. Les experts dévoileront comment rester performant grâce à la data malgré les obstacles. L’objectif : augmenter le trafic de votre site web, votre notoriété et vos ventes grâce à une approche au référencement plus data-driven.

Un programme exhaustif

À travers sept conférences, CyberCité vous invite à découvrir comment piloter votre référencement naturel par la data.

1. Data SEO : Et si on faisait le point ?

Alban RENARD, Responsable Pôle Expertises, vous expliquera comment construire des stratégies SEO “data-driven” dans un contexte de plus en plus contraignant : perte de données, RGPD, fin des cookies tiers… Vous découvrirez comment exploiter facilement la data pour votre référencement.

2. Refondre ou créer son site sans catastrophe SEO : Le top des actions ROIstes

Maxime TEYZIER, Chef de Projets SEO, vous partagera les conseils d’une refonte SEO réussie qui améliorera vraiment votre référencement et augmentera votre trafic.

3. Data SEO et audit sémantique : Se servir de la donnée pour concevoir un site User Centric

Thomas BEVAN, Consultant SEO vous donnera des conseils et des exemples pour construire le site qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu sur le web.

4. UX, UI et SEO : Quelles synergies pour l’e-commerce ?

Charlène VALLEIX, Consultante SEO Sénior expliquera comment tirer le meilleur parti de ces synergies et reviendra sur les impacts attendus.

5. Exploiter la puissance de la recherche visuelle pour construire une stratégie SEO performante

Christophe BADIOU, Référent Technique SEO et Jean-François VERVAECKE, Consultant SEO Senior, aborderont l’importance de la recherche visuelle dans le parcours d’achat des audiences.

6. Stratégie Netlinking : comprendre ce qu’attend Google pour optimiser & prioriser au mieux ses actions !

Quentin LOHOU, Chef de Projets SEO partagera les secrets d’une stratégie de netlinking réussie pour se hisser à la première place sur les moteurs de recherche.

7. Data Driven Content Marketing : exploiter vos données pour faire performer vos contenus

David BONNAMOUR, Directeur Général Associé vous expliquera comment la data peut vous aider à optimiser vos processus de travail pour améliorer les performances de votre stratégie de content marketing.

Vous l’aurez compris, chaque conférence vous permettra de découvrir comment faire du référencement naturel un levier de croissance digitale rentable. Pour ne rien manquer des conseils des experts, inscrivez-vous dès maintenant au Big SEO. Vous pouvez choisir d’assister à tous les webinars, ou seulement à ceux qui vous intéressent.