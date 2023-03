L’heure est au changement en Chine. Un nouveau directeur a pris la tête du fonds d’investissement souverain baptisé « National Integrated Circuit Industry » , dédié à l’industrie des puces électroniques, après une période chaotique marquée par une série de scandales financiers. Zhang Xin, ancien haut fonctionnaire du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information, succède à Ding Wenwu, démis de ses fonctions en raison de son implication dans une affaire de corruption. Le nouveau président du « Big Fund » sera en charge d’orienter les investissements chinois dans le secteur stratégique des semi-conducteurs, dans un contexte de compétition internationale acharnée et sur fond de lourdes sanctions américaines.

Le Big Fund, bras financier de la Chine dans la course technologique aux semi-conducteurs

Le National Integrated Circuit Industry Investment Fund est né en 2014, un an après l’intronisation de Xi Jinping en tant que président de la République populaire de Chine. Doté d’environ 14,2 milliards de dollars de budget, le « Big Fund » a pour fonction de financer les projets chinois innovants dans l’industrie des semi-conducteurs. Plusieurs grandes entreprises nationales ont bénéficié d'un soutien étatique, dont Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC), plus grand fabricant de semi-conducteurs chinois et Yangtze Memory Technologies (YMTC), spécialisée dans la production de mémoires flash.

Une corruption endémique

L’opacité de son processus décisionnel et un manque de transparence volontaire de la part de ses membres en font un théâtre privilégié pour la corruption. Plusieurs de ses dirigeants, comme Ren Kai, membre du Conseil d’administration de la Semiconductor Manufacturing International Cor, Lu Jun et Du Yang, anciens directeurs de Sino IC Capital sont soupçonnés d’avoir transgressé la loi. Le cas le plus probant est celui de Ding Wenwu, ancien président du « Big Fund ». Le 30 juillet 2022, ce dernier a été arrêté pour des faits de corruption.

La « guerre des puces » est déclarée

La nomination de Zhang Xin est le premier changement notable au sein de la hiérarchie du fonds d’investissement, depuis l’éclatement des différents scandales politico-financiers. Cette décision pourrait être justifiée par la volonté du gouvernement d’assainir l’industrie des semi-conducteurs, pièce maîtresse de la stratégie de conquête technologique chinoise. Deuxième marché mondial des puces électroniques, la Chine peine à dépasser ses concurrents taïwanais, sud-coréens, et surtout américains. Isolée par les sanctions américaines et par des restrictions d’exportation japonaises et néerlandaises, la Chine se maintient à flot. C’est dans ce paysage de guerre économique que Zhang Xin devra composer, pour défendre les intérêts nationaux.