« Il n’y a jamais de réseau ici » cette phrase pourrait d’ici 2024 ne plus être prononcée en Suisse. L’opérateur de téléphonie mobile helvétique Salt a annoncé au début du mois de mars s’allier à SpaceX pour fournir des données dans les zones les plus reculées. Ce premier accord en Europe s’ajoute à celui trouvé entre T-Mobile et l’entreprise d’Elon Musk en août dernier.

Des messages d’urgences uniquement

Anciennement Orange Suisse la filiale de l’opérateur français a été renommé Salt lors de son rachat par Xavier Niel en 2014. Salt comptabilise aujourd'hui 1,8 million de clients, d’après ComCom, la Commission fédérale de la communication helvétique. D’ici 2024, les abonnés pourront accéder sans équipement, ni modification logicielle à un réseau supplémentaire dans les zones dites blanches avec Starlink. Les nombreuses zones montagneuses de la Suisse devraient être un bon terrain d’expérimentation pour jauger la fiabilité du réseau d’Elon Musk.

Dans la même catégorie La Poste pourrait reprendre IN Groupe, chargé des titres sécurisés

Lors de son déploiement, en 2024, le service permettra d’envoyer uniquement des messages textuels d'urgence. Un an plus tard, il sera capable de transmettre des messages vocaux. Le réseau utilisera les 3 200 satellites en orbite basse déployés par SpaceX.

Cette offre sera d’abord accessible aux abonnés Salt Premium, puis elle sera étendue aux autres abonnements, sous forme d’option. L’entreprise s’est réjouie dans son communiqué de presse (pdf) de cette nouvelle offre, « Avec une couverture complète et une utilisation transparente, ce service va changer la donne. La connectivité est désormais sans limite ! ».

Les premières expérimentations du réseau mobile d’Elon Musk commenceront dès cette année aux États-Unis. En août 2022, SpaceX et T-Mobile avaient signé un partenariat pour fournir des données dans les zones les plus reculées comme les parcs nationaux. Ce lundi, lors de la Satellite Conference and Exhibition, un événement réunissant la plupart des acteurs du secteur des satellites, SpaceX a confirmé que les tests commenceront bien cette année. Jonathan Hofeller, vice-président des ventes aux entreprises Starlink de SpaceX, a déclaré « Nous allons beaucoup apprendre en travaillant avec les opérateurs de télécommunication ».