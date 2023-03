Dans le cadre de campagnes marketing, les liens trackés doivent être bien paramétrés. C’est grâce à ces derniers que les équipes peuvent analyser la puissance de leur stratégie et peaufiner leurs actions en conséquence. Pour bien les gérer, des solutions comme Pixel peuvent être utilisées. Il s’agit d’un outil exhaustif pour concevoir et analyser les liens trackés et les QR codes.

Gérer vos campagnes sans prise de tête

Pixel vous offre un dashboard épuré et simple à prendre en main. Depuis celui-ci, vous accédez à des métriques indispensables pour analyser les bonnes performances de vos campagnes : nombre de clics sur le lien au cours des dernières vingt-quatre heures, des sept ou des trente derniers jours… Tous vos liens sont affichés sous forme de liste avec le pixel, le nombre de clics et le tag. Ce dernier permet de classifier vos contenus : démo, campagne lancement produit, campagne réseaux sociaux…

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Toutes les URL sont réduites grâce à l’outil. Le processus se fait en quelques clics depuis la solution : pas besoin d’aller sur le web. Vous pouvez personnaliser le lien comme bon vous semble. Il en est de même concernant les QR codes. Quelques instants suffisent pour les créer et les customiser avec votre logo et aux couleurs de votre entreprise.

Aussi, un onglet “Analytics” est disponible pour obtenir des statistiques plus poussées comme le nombre de clics par rapport au nombre de visiteurs, les sources de trafic, des données géographiques… Le tout, présentés sous forme de graphiques simples à comprendre.

Bien entendu, vous pouvez connecter toutes vos plateformes publicitaires à Pixel : Facebook, LinkedIn, Google, Twitter ou autre. Cela vous permet de développer des audiences personnalisées dès qu’un prospect clique sur un lien ou scanne un QR code, et ainsi faire du retargeting.

L’outil étant entièrement collaboratif, vous pouvez gérer en équipe les liens de vos campagnes commerciales et marketing.

Quant au tarif, Pixel est affiché à 49 dollars à vie au lieu de 2 400 dollars. Dix membres peuvent accéder à la solution et dix noms de domaines personnalisés peuvent être configurés. Pour le reste, tout est disponible en illimité.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.