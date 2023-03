En pleine période de ralentissement économique, les budgets marketing des entreprises sont revus à la baisse. Pourtant, les enjeux restent les mêmes : créer une grande quantité de contenus personnalisés et optimisés pour dynamiser la croissance de leur organisation, et ce, malgré des ressources limitées. Si le défi semble encore plus complexe dans un contexte de crise, il ne demeure toutefois pas impossible à relever. Dans son livre blanc, Bynder, solution de Digital Asset Management (DAM), revient sur les outils et les bonnes pratiques à adopter pour créer des expériences de contenu attrayantes malgré un budget serré, et ainsi continuer de croître.

Les expériences de contenus, clé de voûte pour générer plus de ventes

Aujourd’hui, il ne suffit plus de rédiger un long article de blog pour séduire les clients potentiels. À l’ère de l’ultra-connecté, ils cherchent à vivre une réelle expérience de contenu qui contribuera à les éduquer, les informer et les inspirer. En effet, 55 % des acheteurs estiment que le contenu joue aujourd’hui un rôle majeur dans les recherches qu’ils effectuent avant de prendre une décision d’achat.

Le défi reste encore de rendre cette expérience de découverte singulière et haute de gamme pour chaque client potentiel, tout en gérant un volume important de contenus sur plusieurs points de contact. En parallèle, il faut aussi assurer une synergie entre les contenus diffusés afin d’avoir une bonne harmonie entre les messages véhiculés sur chaque plateforme et l’identité de la marque. Autant dire que les entreprises peuvent vite se sentir dépassées !

Pour faire face à tous ces enjeux, trois acteurs et éléments s’avèrent indispensables : les personnes, les processus et les technologies, ou collectivement connus sous le nom d’opérations de contenu. Chacune d’entre elles joue un rôle majeur dans la production, la gestion et la distribution des actifs numériques d’une entreprise. Dans son livre blanc, Bynder vous dévoile comme une stratégie d’opérations de contenu cohérente peut booster la capacité de vos contenus à générer des clients potentiels.

Le document met également en lumière comment faire face à tous les défis qu’impose la création de vos ressources digitales : volume, rapidité d’exécution, optimisation de l’investissement… Ces problématiques ne sont pas insurmontables, bien au contraire. Pour les relever, il convient de repenser sa gestion des contenus, notamment grâce à une solution de DAM. Pour découvrir comment cet outil peut vous aider à améliorer vos expériences de contenu, il suffit de télécharger le livre blanc.

Les clés pour enrichir vos expériences de contenu

Les opérations de contenu et votre logiciel de DAM constituent les fondations qui permettront de créer une expérience de contenu mémorable. Maintenant, il faut la construire. Pour éviter les faux pas, il faut s’intéresser aux fondations qui soutiennent une expérience réussie.

Dans son guide, Bynder revient sur chacune d’entre elles, à commencer par la personnalisation. C’est cette dernière qui permet de tirer votre épingle du jeu dans la masse de contenus auxquels sont exposés les acheteurs. 72 % d’entre eux se disent même plus enclins à acheter un produit auprès d’une marque qui leur offre systématiquement une expérience unique. Il est alors plus que jamais nécessaire d’utiliser les informations dont vous disposez pour personnaliser vos actifs numériques. Cela vous permettra non seulement de renforcer la confiance et la fidélité de vos clients, et de séduire un nouveau segment.

Autre pilier évoqué par Bynder, la vitesse et l’agilité. Sur un marché connecté et ultra concurrentiel, les contenus doivent pouvoir être créés et diffusés sans avoir besoin d’être validés par une multitude de parties prenantes. Il est donc impératif de simplifier l’accès aux ressources, notamment en mettant en place une source de données unique.

Les quatre autres piliers déroulés par Bynder sont à découvrir dans ce livre blanc. Ce dernier vous permettra également de connaître les grandes étapes à suivre pour parvenir à élaborer des expériences extraordinaires qui contribueront à améliorer l’engagement envers votre marque, augmenter votre chiffre d’affaires et booster votre croissance en 2023.