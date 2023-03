Après s’être envolés pour Bordeaux et Lyon, la Founders Night revient pour une cinquième édition parisienne ! Cet événement entrepreneurial hors du commun, lancé par Marlet Kervolin et Martin Cregut, vise à réunir entrepreneurs et porteurs de projets dans un cadre unique, détendu et bienveillant. L’objectif est toujours le même : mettre l'humain au cœur des rencontres professionnelles pour favoriser les échanges et faire grandir les idées.

À l’occasion de cette nouvelle soirée qui se tiendra le 16 mars prochain à l’Albert School, nous revenons sur la genèse de cet événement unique, ses objectifs et ses opportunités.

Un concept unique qui séduit de plus en plus de professionnels

Depuis la dernière fois où nous avons parlé de la Founders Night, l’événement a bien évolué. Après avoir réuni entrepreneurs et porteurs de projets au cœur de Paris dans des lieux surprenants comme une salle d’escalade ou La Cigale, Marlet Kervolin et Martin Cregut ont déposé leurs valises dans deux nouvelles villes : Bordeaux et Lyon.

Ces deux éditions hors de Paris résultent d’une demande entrante de la part de nombreux professionnels, séduits par le concept de la Founders Night. Il faut dire que la promesse est un peu différente de celles habituellement faites par les organisateurs d’événements professionnels.

Lors de ces soirées, l’objectif est de placer le partage et la bienveillance au cœur des échanges. C’est justement grâce à cette dimension solidaire que la Founders Night parvient à tirer son épingle du jeu. Chacun est invité à discuter de ses projets respectifs avec d’autres entrepreneurs, talents, investisseurs et étudiants afin de trouver des moyens de s’aider mutuellement. L’accent est mis sur la réussite collective plutôt que sur la compétition.

Les discussions se font dans un contexte informel et dans une ambiance décontractée bien différentes de celles que l’on connaît des événements start-up traditionnels. Là est le second point fort de la Founders Night : un cadre authentique et sans superflu.

Retour aux sources pour la cinquième édition

Après ces deux éditions à Bordeaux et à Lyon, la Founders Night fera son retour le jeudi 16 mars, là où tout a commencé : Paris. Pour ce nouvel opus au sein de la ville Lumière, c’est à l’Albert School, dans le 10ᵉ arrondissement, que vous donnent rendez-vous Marlet Kervolin et Martin Cregut.

Cette fois-ci, ce sont plus de 400 personnes qui se réuniront pour échanger autour de leur business, enrichir leur réseau et rencontrer des startupers ambitieux et aventuriers. Comme d’habitude, six entrepreneurs viendront pitcher leurs projets, une véritable opportunité de découvrir les entreprises qui pourraient révolutionner le monde de demain.

« Après deux éditions en région, Bordeaux en janvier et Lyon en février, on avait hâte de revenir dans la capitale pour lancer la cinquième édition parisienne des Founders Night. On sait que les gens attendent notre retour donc on espère répondre à leurs attentes le 16 mars prochain. On a prévu des pitcheurs avec de beaux projets, des talkers reconnus et des partenaires exceptionnels pour rendre la soirée inoubliable », explique Marlet Kervolin.

En effet, trois speakers avec de l’expérience dans le domaine entrepreneurial monteront également sur scène pour partager leur expérience et vous parler de leur parcours unique. Vous aurez la chance d’entendre Caroline Jurado, Fondatrice des Cryptos de Caro, Jérémy Bendayan, Cofondateur et COO de Splashr, Ségolène Mouterde-Haas, Cofondatrice de Teamstarter.

En somme, une nouvelle soirée entrepreneuriale basée sur le collectif, l'humain et la bienveillance est en perspective. Pour participer à cet événement professionnel pas comme les autres, réservez votre place dès maintenant.