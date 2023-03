Quelques semaines après avoir présenté son nouveau plan stratégique pour les deux prochaines années, Orange a annoncé, le 8 mars, un partenariat avec l’opérateur de satellites britannique OneWeb. Ce dernier devrait permettre à l'opérateur français de faire progresser sa connectivité globale et de l’améliorer dans les zones où la réception est faible en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Un moyen d’enrichir également son offre Orange Business à destination des entreprises.

Orange et OneWeb s’associent

L’accord avec OneWeb devrait donner à Orange l’occasion d’améliorer la connectivité de ses solutions. Le géant va intégrer la solution d'orbite terrestre basse (LEO) de la société basée au Royaume-Uni à ses services, offrant une latence améliorée aux régions qui ne pouvaient pas être desservies. Les espaces ruraux et isolés en Europe, en Amérique latine et en Afrique sont les principaux concernés.

Dans leur communiqué, Jean-Louis Le Roux, directeur des réseaux et services internationaux d’Orange, explique que « chez Orange, nous pensons que la technologie satellite est prometteuse et complémentaire des technologies existantes grâce à de nombreuses innovations récentes ». Il mentionne la valeur ajoutée de ce partenariat avec OneWeb pour les entreprises qui travaillent avec le groupe et parle de « l’inclusion digitale des populations au sein de nos filiales d’Afrique et du Moyen-Orient ».

Cette collaboration devrait offrir aux sociétés clientes d’Orange Business, des solutions haut débit, résilientes et à faible latence. Anne-Marie Thiollet, directrice exécutive adjointe d’Orange Business, précise que ces progrès seront possibles à l’aide du réseau satellite de OneWeb. « Cette solution complètera efficacement notre portefeuille existant », a-t-elle souligné.

Les satellites restent une valeur sûre pour Orange

L’accord avec OneWeb montre le regain d’intérêt d’Orange pour la technologie satellite. Interrogé dans le cadre d'un précédent article par Siècle Digital, Aurélien Vigano, directeur des infrastructures internationales, avait affirmé qu’« Orange est très actif dans le secteur des satellites ». Si Orange s’intéresse aussi aux câbles sous-marins, il évoque les difficultés de proposer une connexion internet stable par ce moyen pour les territoires dépendant des réseaux terrestres.

Pour lui, le groupe cherche l’ubiquité, « avoir le meilleur réseau, à tout moment, partout, en utilisant tous les moyens techniques disponibles ». L’utilisation de satellites, en se servant de la constellation de OneWeb, est l’une des manières d’y parvenir.