Alors que le secteur de la tech est en proie à des vagues de licenciements conséquentes, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a annoncé, le 6 mars, un plan de recrutement de 6 000 ingénieurs en 2023. Cette décision conduirait à une augmentation de ses effectifs d’environ 10 %, là où ses concurrents sont contraints de remercier une partie de leur personnel.

TSMC recrute à tour de bras

Dans un environnement économique difficile, de nombreux fabricants de semi-conducteurs, comme Arm, ont été incités à revoir leurs budgets et se séparer d’une partie de leur main-d’œuvre. Ce n’est pas le cas de TSMC qui, grâce à sa production de puces électroniques haut de gamme servant notamment au fonctionnement des iPhone, a échappé au ralentissement général. Au dernier trimestre de 2022, l’entreprise affichait une hausse de son chiffre d’affaires de 43 %.

Pour maintenir sa cadence de fabrication de composants électroniques, TSMC prévoit de « recruter plus de 6 000 nouveaux employés à Taïwan, notamment des ingénieurs et des opérateurs de lignes de production à Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung en 2023 ». Le géant confie à The Register qu’il « cherche à la fois des professionnels expérimentés et des personnes à la recherche d’un premier emploi » dans de nombreux domaines, allant de l’électrotechnique à la finance en passant par les ressources humaines.

D’après l’agence de presse Reuters, le salaire moyen offert pour quelqu’un en possession d’un master serait d’environ 65 000 dollars à l’année. C’est un peu moins que la rémunération promise par les sociétés américaines pour le même genre de poste.

Grâce à ces embauches massives, TSMC espère pouvoir soutenir son extension aux États-Unis. En 2021, le spécialiste des semi-conducteurs a démarré la construction d’une manufacture dans l’État de l’Arizona. En 2023, il prévoit entre 32 et 36 milliards de dollars de dépenses d’investissement. Un montant conséquent qui servira également à payer les nouveaux salariés.