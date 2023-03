Pour tirer son épingle du jeu, proposer des expériences client personnalisées n’est plus un agrément, mais une exigence. Les interactions, les relations et les recommandations de produits doivent être pertinentes et tactiques. Cette demande grandissante de la part des acheteurs oblige les entreprises à repenser leurs méthodes et revoir les technologies utilisées. Dans ce livre blanc, Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, vous partage ses secrets pour mettre en place une stratégie de contenu de personnalisation hautement performante.

Comment personnaliser les contenus sur le web ?

La personnalisation présente des avantages indéniables pour les clients, mais également pour les entreprises. Fournir des informations pertinentes et stratégiques aux acheteurs permet de générer plus de trafic et d’engagement, et surtout de revenus. Les avantages opérationnels sont aussi indéniables, notamment en ce qui concerne la conception du site. En connaissant l’identité et les préférences des clients, il est plus simple de créer un site qui satisfera leurs attentes. Si vous vous demandez encore ce que la personnalisation peut apporter à votre entreprise, Ibexa fait le point sur tous ses atouts dans ce livre blanc.

En somme, les contenus personnalisés peuvent donner un coup d’impulsion à vos stratégies marketing et commerciales. Une question reste toutefois en suspens : comment proposer une expérience hautement personnalisée ? Comme le rappelle Ibexa dans son guide, plusieurs approches peuvent être adoptées.

La première est la personnalisation implicite. Elle consiste à présenter un contenu personnalisé à un utilisateur sur la base d’une hypothèse qualifiée. Admettons que le consommateur ait acheté un fauteuil. Des produits en lien avec cet article lui seront alors proposés. Autre technique, la personnalisation explicite. Dans ce cas de figure, l’utilisateur informe lui-même le site de ses préférences pour avoir des recommandations de produits plus adéquates.

Évidemment, chaque approche a ses avantages et ses enjeux, sur lesquels revient Ibexa dans ce livre blanc. L’entreprise vous y présente davantage de méthodes ingénieuses pour fournir un contenu pertinent sur votre site.

Lancer efficacement sa personnalisation : mode d’emploi

Mettre en œuvre une stratégie de personnalisation ne s’improvise pas. Certains éléments clés doivent être pris en considération, et plusieurs acteurs de l’entreprise doivent prendre part à sa mise en place. Il peut s'agir des départements marketing, ventes ou encore IT. Pour une bonne collaboration, toutes les parties prenantes doivent être alignées sur la même définition de la personnalisation. Cela s’avère indispensable pour aller dans la même direction. Pour mener à bien le projet, il sera également nécessaire de se mettre d’accord sur les attentes de chacun.

Il ne s’agit qu’une des nombreuses considérations évoquées par Ibexa. Pour découvrir tous les éléments nécessaires pour lancer efficacement la personnalisation, il suffit de télécharger le guide. Ce dernier vous permettra par ailleurs de découvrir les meilleures pratiques pour personnaliser vos contenus comme un pro.

En somme, le livre blanc est un point d’appui essentiel pour comprendre :

La différence entre la personnalisation explicite et implicite,

Comment mesurer son retour sur investissement,

Les éléments requis pour lancer efficacement la personnalisation,

Les bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la personnalisation,

Comment choisir la bonne technologie de personnalisation,

L’importance de l'architecture de l'information.

La lecture du document vous permettra de mieux comprendre les enjeux de la personnalisation dans le développement de votre entreprise, et comment mettre en œuvre une stratégie de contenu de personnalisation performante. Pour vous aider à y voir plus clair, vous pourrez vous appuyer sur les nombreux exemples donnés dans chacun des chapitres, et sur les précieux conseils d’Ibexa.