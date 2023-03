D'après une prévision publiée le 7 mars 2023 par l'International Data Corporation (IDC), les dépenses mondiales en matière de systèmes centrées sur l'intelligence artificielle (IA) dépasseront les 150 milliards de dollars cette année. Sur la période 2022-2026, le cabinet de conseil table sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27 % permettant d'atteindre 300 milliards de dollars de dépenses en 2026.

Les entreprises vont de plus en plus miser sur l'intelligence artificielle dans les trois prochaines années

Malgré la pandémie de Covid-19, malgré la Guerre en Ukraine et l'inflation qui en découle, le secteur de l'intelligence artificielle se porte bien. En tout cas, c'est ce qu'atteste un rapport publié par IDC reprenant les principaux chiffres clés des dépenses en lien avec l'IA. L'un des indicateurs permet de mesurer la fiabilité du secteur reste le TCAC des dépenses autour des principaux cas d'utilisation de l'IA. Sur 36 systèmes centrés sur l'IA recensés par IDC, un seul aura un TCAC inférieur à 24 %.

Les trois principaux cas d'utilisation de l'IA sont les outils dédiés à l'accélération des ventes, les systèmes de recommandation d'un produit, et les agents augmentés utilisés pour les services clients. Avec l'émergence des IA génératives et des robots conversationnels de type ChatGPT, il est tout à fait envisageable que les entreprises se mettent de plus en plus à investir dans ces outils. Ces trois cas d'utilisations représenteront d'ailleurs près de 30 % des dépenses en matière d'IA en 2023.

« Les entreprises qui tardent à adopter l'IA seront laissées pour compte, grandes et petites. L'IA est mieux utilisée dans ces entreprises pour augmenter les capacités humaines, automatiser les tâches répétitives, fournir des recommandations personnalisées et prendre des décisions basées sur les données avec rapidité et précision », affirme Mike Glennon, analyste principal pour IDC. D'un autre côté, les fournisseurs de technologies centrées sur l'IA vont devoir s'adapter pour accompagner cette transformation numérique.

Les États-Unis investissent en masse, suivis de l'UE et de la Chine

Parmi tous les secteurs d'activités, ceux de la vente au détail et de la banque réaliseront le plus d'investissements dans l'IA en 2023. L'émergence de fintechs favorise ces dépenses. Même si l'année 2022 a vu une baisse des investissements sur le marché des technologies financières, elles restent plus conséquentes qu'à la fin de la décennie précédente.

Au niveau géographique, les États-Unis restent le plus grand marché pour ce qui est des systèmes centrés sur l'IA. Ils représentent plus de 50 % de l'ensemble des investissements réalisés dans le monde sur la période 2022-2026. L'Europe représente plus de 20 % des dépenses à l'heure actuelle, mais grâce à son TCAC de 30 %, elle devrait atteindre 25 % d'ici trois ans, grappillant des parts sur le marché américain. De nombreuses politiques ont été mises en place sur le Vieux Contient afin qu'il puisse renforcer sa place dans l'écosystème numérique mondial.

Juste derrière l'UE et les États-Unis, la Chine reste le troisième plus grand dépensier en matière d'IA. Contrairement à l'Europe, son TCAC est plus faible, autour des 20 %, ce qui ne lui permettra pas de glaner la deuxième place. L'intelligence artificielle reste l'un des secteurs clés de la guerre technologique que mène l'Empire du Milieu face aux États-Unis. Une étude d'Asia Nikkei affirmait au début de l'année que la Chine devancerait largement l'Amérique en termes de production d'articles de recherche en lien avec l'IA.