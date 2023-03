« Essayer avant d'acheter » est une des solutions utilisées par les géants de l’e-commerce comme Zalando et Amazon pour vaincre le fléau du secteur : les paniers laissés à l’abandon par leurs clients. Dans cette démarche, Elyn, une start-up française, propose une solution rapide pour permettre à un client de passer une commande sans être prélevé. Après des résultats convaincants en 2022, l'entreprise a levé 2,5 millions d'euros.

20 % des clients essayent les articles avant de les acheter avec Elyn

Dans l’e-commerce, les taux de conversion sont 10 fois plus faibles qu’en magasin. N’ayant pas de cabines d’essayages, les clients sont souvent réticents à passer à la caisse sur les sites d’e-commerce par peur qu’un article ne soit pas à bonne taille, couleurs… C’est pourquoi El Mehdi Hacha et Hamza Sentiss ont créé, en 2022, Elyn. L’entreprise permet aux e-commerçants d'intégrer une solution permettant à un client d’essayer ses achats en ligne avant de les payer. En plus de cette solution, elle intègre une plateforme de gestion des retours qui offre la possibilité aux e-commerçants de proposer des échanges instantanés contre un autre article ou un bon d’achat.

En un an, la start-up a conquis une vingtaine d’e-commerçants, comme The Bradery, spécialisé dans la vente privée hebdomadaire de vêtements, Noliju, vendeur de vêtements de sport chic pour femmes ou encore Flair, spécialisée dans les bodys et maillots de bain 1 pièce. Dans son communiqué, Elyn affirme que plus de 20% des clients choisissent d’essayer avant d’acheter au moment du paiement. Cette solution augmenterait le taux de conversion de 30 %. « Ce qui rend Elyn unique, c’est le fait d’avoir construit une solution holistique dès le départ. Contrairement aux géants du paiement qui n’ont que très récemment fait le choix d’acquérir des solutions de gestion des retours » affirme George Robson, Partner chez Sequoia Capital, un des nombreux investisseurs lors du tour de table.

Outre Sequoia Capital, ces résultats ont séduit des fonds d’investissement et des business angels lors d’un tour de table récent : Headline, Motier Ventures (propriétaires des Galeries Lafayette), la Financière Saint James (dirigé par Michaël Benabou, cofondateur de Veepee), Founders Future et Guillaume Princen (ex-directeur de Stripe). Au total, Elyn a levé 2,5 millions d’euros.

Grâce à cette levée de fonds, la start-up a déjà fait croître ses équipes, pour atteindre les 15 salariés. Elle s’est entourée principalement de spécialistes techniques ayant fait leurs preuves dans d’autres jeunes pousses françaises : Alan, Pennylane, Spendesk… « Aujourd’hui, nous avons les clés en main pour atteindre les prochaines étapes : recruter une dizaine de talents supplémentaires pour développer de nouvelles fonctionnalités et poursuivre notre développement commercial auprès des plus grands noms de l’e-commerce européen ! » se réjouit El Mehdi Hachad, PDG et fondateur d’Elyn.