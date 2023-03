L’expérience de paiement est le point culminant du parcours d’achat. Bien optimisée, elle peut être un véritable vecteur de distinction et de satisfaction client. Elle apparaît également comme un puissant levier de conversion. Pour atteindre ces objectifs, encore faut-il relever les nombreux défis qu’elle impose : sécurité, accessibilité, personnalisation… Pour y faire face, les e-commerçants se tournent vers des solutions tout-en-un comme PrestaShop Checkout. La plateforme de paiement, développée en partenariat avec PayPal, a déjà été adoptée par plus de 25 000 marchands. Dans quatre courtes vidéos, découvrez comment elle peut vous aider à relever les grands enjeux du paiement et accroître vos ventes.

Proposer une expérience de paiement plus fluide

Le paiement est une étape cruciale du parcours d’achat. Les acheteurs s’attendent à pouvoir valider leur panier rapidement, payer avec leur moyen de paiement favori, et ce, sans difficulté. Dans le cas contraire, ils n’hésitent pas à se tourner vers un autre marchand. Pour l’e-commerçant, les conséquences sont alors majeures : augmentation du taux d’abandon de panier, perte de potentiels clients, diminution des ventes… L’enjeu est donc de pouvoir lever les points de friction afin que l’expérience de paiement soit la plus rapide et fluide possible.

Dans la même catégorie 8 magasins Amazon Go vont fermer leurs portes

Pour cela, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place. Le premier est le paiement en un clic, ce que propose PrestaShop Checkout. La solution dispose d’une fonctionnalité permettant aux e-commerçants d’ajouter un bouton d’achat rapide sur leurs pages produit. Comme le montre PrestaShop dans sa vidéo, la procédure de paiement s’effectue alors directement depuis la boutique en ligne grâce au parcours d’achat PayPal qui s’affiche sur l’écran. Il n’y a pas de redirection, tout se passe sur le site e-commerce.

L’autocomplétion des informations personnelles permet également au consommateur de gagner un temps précieux lors du paiement. Cela l’aide aussi à éviter les erreurs de saisie.

Pour l’e-commerçant, ces fonctionnalités permettent d’améliorer de façon significative l’expérience fournie aux acheteurs. Le risque d’abandon de panier est fortement réduit, permettant d’augmenter le taux de conversion.

Accepter les paiements à l’international

Pour tous les marchands exerçant leur activité à l’international, les paiements transfrontaliers sont un enjeu de taille. Il faut identifier les moyens de paiement les plus utilisés dans les pays dans lesquels ils vendent leurs produits. En effet, un consommateur français n’utilisera pas nécessairement la même solution qu’un acheteur polonais. Si l’un d’entre eux ne trouve pas le mode de paiement qui lui convient, il y a de forte chance qu’il n’aille pas au bout de la transaction. Pour l’e-commerçant, il s’agit d’une opportunité de vente manquée.

Pour éviter ce scénario, il est indispensable de s’équiper d’une solution acceptant plusieurs devises et les paiements effectués dans d’autres régions du monde. Par exemple, PrestaShop Checkout permet d’accepter les paiements de plus de 190 pays et dans 20 monnaies différentes. Autre avantage mis en avant dans la vidéo, la comptabilité avec PayPal et les méthodes de paiement locales comme Bancontact, privilégié par les Belges, ou encore Sofort, utilisé par les Allemands. Les modes de paiement locaux sont automatiquement proposés aux commerçants par PrestaShop Checkout. Il leur suffit de les activer, ou non, dans leur back office.

De cette façon, les acheteurs peuvent aller au bout de leur achat, peu importe l’alternative qu’ils souhaitent utiliser. De son côté, l’e-commerçant peut poursuivre sa croissance à l’international en toute sérénité.

Sécuriser les paiements de son e-commerce

Lorsque les consommateurs réalisent leurs achats, ils prennent en compte de nombreux critères, la sécurité

du paiement étant le plus important. Selon une étude réalisée par PrestaShop et OpinionWay en avril 2022, il s’agit d’un élément déterminant pour 84 % des Européens. S’ils ne sont pas rassurés par la procédure de paiement, il se peut qu’ils ne valident pas leur panier.

Les marchands doivent donc impérativement assurer la fiabilité des transactions réalisées sur leur boutique en ligne. Cela est possible grâce à une solution de paiement comme PrestaShop Checkout. Cette dernière est équipée d’une technologie hautement sécurisée grâce à 3D Secure 2.

Pour rappel, il s’agit d’un protocole mettant en place une vérification de l’identité du titulaire de la carte bancaire utilisée. Lors du paiement, l’acheteur est invité à s’authentifier à l’aide d’un élément qu’il possède ou connaît, comme un mode de passe ou sa voix. Les transactions sont ainsi 100 % sécurisées et le client est rassuré. Cela profite aux ventes.

La solution tire également parti de la technologie PayPal, permettant aux e-commerçants de se protéger contre les paiements non autorisés et les tentatives frauduleuses de remboursement. Ces outils assurent une forte protection en continu.

PrestaShop Checkout aide donc à répondre efficacement aux grands enjeux du paiement : simplicité, rapidité, sécurité et confidentialité. Elle permet aux e-commerçants de proposer une expérience enrichie et simple à leurs clients. Cela contribue à atteindre des objectifs clés dans la bonne croissance d’une entreprise : le développement des ventes, l’augmentation du taux de conversion et ainsi l’accroissement du chiffre d’affaires.