Les réseaux sociaux sont un bon endroit pour tout individu qui cherche de l’inspiration. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les marques comme les créateurs de contenus partagent régulièrement des visuels avec des citations de personnes connues, voire leurs propres pensées sur des sujets chers à leurs abonnés.

Pour gagner du temps dans la création des visuels et dans la recherche de citation, il est possible d’utiliser des templates. Sur la marketplace AppSumo, une offre spéciale vous permet d’obtenir des milliers de modèles à utiliser dans toutes vos campagnes social media.

Des modèles uniques à customiser

Derrière ces templates se cache Beth Elkassih, créatrice de Made You Smile Back. Il s’agit d’un blog partageant des citations inspirantes et des articles poussant à la réflexion sur la vie ou encore la sérénité. Avec AppSumo, la blogueuse a décidé de pousser le concept un peu plus loin en concevant 1620 templates Canva spécialement pour les réseaux sociaux. L’objectif ? Ajouter un peu de baume au cœur de votre audience et les motiver à atteindre leurs objectifs.

Des modèles pour Instagram (story, carousel, animés…), Twitter, Facebook, Pinterest sont proposés. Vous pouvez les utiliser sur un seul réseau social, ou sur plusieurs plateformes pour créer une harmonie entre toutes vos publications. En effet, tous les templates ont la même identité visuel : gris, beige, blanc…

Toutefois, vous pouvez les modifier aux couleurs de votre entreprise en seulement quelques secondes depuis Canva et bouger certains éléments visuels si vous souhaitez réorganiser l’illustration. Dans le cas où vous souhaiteriez changer la police d’écriture des citations, c’est également possible. Pour vous approprier pleinement les modèles, vous pouvez intégrer vos propres images. Vous l’aurez compris, tout peut être entièrement personnalisable. Cependant, il est aussi possible d’utiliser les modèles tels quel.

En somme, tous ces templates vous permettent de créer des visuels accrocheurs sur toutes vos plateformes et de véhiculer un message positif et, pourquoi pas, de lancer la conversation sur des sujets importants. Cela peut vous aider à développer votre audience.

Exceptionnellement, les 1620 modèles sont téléchargeables pour 37 dollars à vie au lieu de 497 dollars. En bonus, cent visuels supplémentaires sont inclus !

