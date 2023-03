Vente, notoriété, conversion… Les contenus sont des leviers indispensables pour atteindre les objectifs clés d’une entreprise. C’est pour cette raison que les organisations les activent sur une multitude de canaux : site web, réseaux sociaux, blog… Une question demeure toutefois : combien d’entre elles proposent réellement des expériences de contenus uniques qui stimulent leurs ventes ?

C’est pour vous aider dans cette démarche que Bynder, solution de Digital Asset Management, a édité un nouveau livre blanc. Ce dernier regorge de conseils pour maximiser l’efficacité de vos créations grâce à un concept : les opérations de contenu. De quoi s’agit-il ? Pourquoi est-ce important ? Quels sont ses avantages ? Toutes les réponses sont à découvrir dans ce guide !

L’expérience de contenu, véritable enjeu pour les entreprises

À première vue, la création de contenu semble être un jeu d’enfant. Il suffit d’écrire un article de blog, de réaliser un montage photo ou d’enregistrer une vidéo, puis de le diffuser sur le web. Le problème, c’est que cette manière de faire implique de brûler des étapes essentielles pour améliorer son taux d’engagement et accroître ses ventes.

La création de contenus va donc bien au-delà du travail de rédaction et de production. Il faut adopter une stratégie impactante et cohérente qui permettra de surpasser les attentes des clients et de tirer son épingle du jeu. En somme, l’enjeu est de proposer des expériences de contenu qui marqueront les acheteurs potentiels.

Dans la même catégorie Publicité mobile : la confidentialité redistribue les cartes

L’expérience offerte doit être ficelée stratégiquement afin de proposer des contenus engageants et instructifs qui prouveront à votre cible que vous êtes le leader de votre secteur. Différents types de dispositifs peuvent être mis en place : ebook, webinar, article… Dans ce livre blanc, Bynder vous donne quelques exemples de contenus à intégrer à votre stratégie digitale. L’objectif est simple : fournir des informations qui apportent de la valeur ajoutée pour séduire et retenir le plus de clients possibles.

Devancer la concurrence grâce à l’opération de contenus

Ça y est, vous avez défini les types de contenu qui conviennent à votre marque. Maintenant, il est temps de peaufiner le processus de création et de s’intéresser à l’univers des opérations de contenu. Il s’agit d’une notion relativement récente dans le monde du marketing digital. Si c’est la première fois que vous croisez ce terme, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la dernière.

Pour faire simple, cela désigne la combinaison de personnes, de processus et de technologies qui contribuent à la production, la gestion et la distribution des contenus au sein d’une entreprise. Bynder vous explique le rôle de chacune des parties prenantes et des éléments dans ce livre blanc. Le but est de vous aider à comprendre comment leur synergie permet d’accroître la valeur de vos contenus, et ainsi de créer des expériences plus enrichissantes et novatrices.

Le défi reste toutefois de concevoir des contenus interactifs à grande échelle, tout en répondant aux besoins grandissants de personnalisation des clients. C’est dans un tel contexte que des outils digitaux tels qu’une plateforme d’opérations de contenu peut être utile. Dans ce guide, Bynder vous fait découvrir comment un logiciel comme celui-ci peut vous aider à améliorer votre approche pour atteindre vos trois objectifs : générer plus de contenus qualitatifs, attirer davantage de clients et vous démarquer face à la concurrence.

Ce livre blanc est donc essentiel pour comprendre à quel point les opérations de contenu sont vitales pour convertir le trafic marketing en leads de qualité. Il est un véritable point d’appui pour toute entreprise qui souhaite booster son activité grâce à sa production de contenus.