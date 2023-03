Les entreprises doivent évoluer dans un contexte économique incertain et dans un monde du digital en pleine mutation. Dans un tel environnement, le besoin de générer des revenus est encore plus important qu’auparavant. Conscients de cet enjeu, les professionnels cherchent de nouveaux leviers plus performants à actionner, et à monter en compétences sur des sujets stratégiques pour gagner en efficacité. Les webinars sont des contenus incontournables pour atteindre ces deux objectifs. Au programme de cette semaine, six webconférences sur des thématiques clés : le marketing omnicanal, l’emailing ou encore la visibilité.

Un webinar pour accroître la valeur vie client grâce à une stratégie de marketing omnicanal

Qui ? Bloomreach

Quand ? Le 07/03/2023

À quelle heure ? À 13h

Sujet : Bloomreach vous dévoilera les secrets d’une bonne stratégie de marketing omnicanal, essentielle pour développer sa valeur vie client.

Une webconférence pour découvrir comment booster sa visibilité grâce à l’Employee Advocacy

Qui ? Limber

Quand ? Le 09/03/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Limber vous présentera le cas client d’ORSYS Formation, qui a opté pour l’Employee Advocacy pour booster sa visibilité. Les experts mettront en lumière tous les avantages de cette stratégie pour votre entreprise.

Un événement en ligne pour peaufiner votre stratégie d’acquisition et de fidélisation

Qui ? Bloomreach

Quand ? Le 07/03/2023

À quelle heure ? À 14h

Sujet : Les intervenants reviendront sur les grandes tendances de la fidélisation et l’évolution des comportements des consommateurs. Des techniques seront évoquées pour vous aider à fidéliser vos clients et ainsi augmenter vos ventes.

Un webinaire pour comprendre comment monter en compétences en marketing et communication

Qui ? EFAP

Quand ? Le 09/03/2023

À quelle heure ? À 12h30

Sujet : L’équipe de l’EFAP vous fera découvrir son MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, accessible à Lille. De puissants modules sont proposés pour vous aider à monter en compétences sur ces sujets.

Une conférence en ligne pour améliorer le taux de délivrabilité de ses e-mails

Qui ? Bloomreach

Quand ? Le 08/03/2023

À quelle heure ? À 13h

Sujet : Vous découvrirez les bonnes pratiques à adopter pour que vos e-mails arrivent à destination et soient de puissants générateurs de revenus.

Un webinar pour intégrer la preuve sociale à sa stratégie de fidélisation

Qui ? Bloomreach

Quand ? Le 08/03/2023

À quelle heure ? À 13h45

Sujet : Les experts de Bloomreach, LEGO & Antavo reviendront sur les atouts de la preuve sociale pour fidéliser votre clientèle sur le long terme.

