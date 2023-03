Frappée par la récession économique, Amazon a annoncé la fermeture de huit de ses magasins Amazon Go aux États-Unis dès le 1er avril.

« Des décisions d’optimisation »

Le premier Amazon Go a ouvert ses portes à Seattle en 2018. Ces points de vente physiques sont équipés de la technologie Just Walk Out ; celle-ci s'appuie sur un ensemble de caméras et de capteurs pour déterminer quels produits les consommateurs achètent. Ils sont directement facturés sur leur carte de crédit, et peuvent partir sans passer par une file d'attente à la caisse. En plus de l’utiliser dans ses propres magasins, Amazon commercialise ce système à d’autres enseignes, comme au géant de la grande distribution Sainsbury’s au Royaume-Uni par exemple.

Les huit Amazon Go qui vont fermer leurs portes se trouvent à Seattle, New York et San Francisco, rapporte GeekWire. « Comme tout détaillant physique, nous évaluons périodiquement notre portefeuille de magasins et prenons des décisions d'optimisation en cours de route. Nous restons engagés dans le format Amazon Go, nous exploitons plus de 20 magasins Amazon Go à travers les États-Unis et nous continuerons à apprendre quels emplacements et quelles caractéristiques résonnent le plus auprès des clients », a expliqué un porte-parole du géant de l’e-commerce.

Vaste réduction des dépenses chez Amazon

Cette nouvelle intervient alors que le secteur de la tech est affecté par une importante crise multifactorielle. Il y a quelques semaines, Andy Jassy, le PDG d’Amazon, annonçait le licenciement de 18 000 personnes, soit la plus grande vague de licenciements de l’histoire de l’entreprise. Dans ce contexte, la fermeture des magasins Amazon Go n’est pas surprenante, d’autant plus que la division des points de vente physiques de la société est particulièrement visée par ces départs.

De manière globale, Amazon peine à conquérir ce secteur et a changé de stratégie plusieurs fois. En 2022, l'entreprise a fermé ses 68 librairies physiques, ses sites pop-up et ses boutiques « 4 étoiles » aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pourtant, Andy Jassy assurait au mois de février qu’Amazon ouvrirait davantage de points de vente physiques à l’avenir.

En plus de la fermeture de huit enseignes, la firme interrompt la construction de son deuxième siège social à Arlington, en Virginie, tandis qu'au moins sept magasins Amazon Fresh, qui commercialisent des produits alimentaires, nouvellement construits aux États-Unis restent vides car leur ouverture a été suspendue. Une manière sans doute adoptée par Amazon pour réduire ses dépenses alors que la situation économique continue d’être incertaine.