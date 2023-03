TikTok vient d’annoncer de nouvelles mesures visant à limiter le temps que les adolescents passent sur l’application, alors que la plateforme est de plus en plus ciblée par des restrictions en Occident.

Un avertissement au bout d’une heure passée sur TikTok

Lancée en 2018 à l’international, l’application chinoise s’est très vite imposée comme le réseau social favori des jeunes, surpassant Instagram et Snapchat. Cette ascension fulgurante a suscité les inquiétudes des autorités, notamment du possible danger que représente TikTok pour la santé mentale des plus jeunes. Afin d’apaiser les suspicions, la plateforme a mis en place diverses mesures pour protéger les plus jeunes, avec notamment l’instauration d’un contrôle parental permettant aux tuteurs de mieux gérer leur activité sur le réseau social.

TikTok va désormais plus loin. Dans un billet de blog, l’entreprise explique que dans les prochaines semaines, une limite quotidienne de 60 minutes de temps d’écran sera imposée à tous ses utilisateurs en dessous de 18 ans. Lorsque cette limite sera atteinte, les adolescents seront invités à saisir un mot de passe afin de rester sur l’application, « ce qui les obligera à prendre une décision active pour prolonger ce temps », note TikTok.

Pour les enfants de moins de 13 ans, la limite quotidienne sera identique mais dans ce cas, un parent ou un tuteur devra définir ou saisir un code d'accès pour activer 30 minutes de temps d'écran supplémentaire. L'application invitera les adolescents à fixer une limite quotidienne de temps d'écran eux-mêmes s'ils désactivent la valeur par défaut de 60 minutes et passent plus de 100 minutes sur TikTok en une journée.

Au cours du premier mois de test, l'entreprise a constaté que cette approche augmentait de 234 % l'utilisation de ses outils de gestion du temps d'écran. TikTok enverra également à chaque compte d'adolescent une notification hebdomadaire dans sa boîte de réception avec un récapitulatif de son temps d'écran.

Les adultes vont pouvoir fixer leur temps d’écran quotidien

« Chacun pourra bientôt fixer ses propres limites de temps d'écran personnalisées pour chaque jour de la semaine et définir un calendrier pour couper les notifications. En outre, nous mettons en place un rappel de sommeil pour aider les gens à planifier plus facilement le moment où ils veulent être hors ligne la nuit. Les utilisateurs peuvent définir une heure, et lorsqu'elle est atteinte, une fenêtre contextuelle leur rappelle qu'il est temps de se déconnecter », précise TikTok.

L’application apporte également de nouvelles fonctionnalités au Family Pairing, qui permet aux parents et aux adolescents de personnaliser leurs paramètres de sécurité en fonction de leurs besoins individuels. Ainsi, les parents pourront fixer leurs propres limites de temps d'écran personnalisées et afficher un tableau de bord détaillant les statistiques relatives au temps passé par leur enfant dans l'application, comme la fréquence à laquelle il l'ouvre et les moments de la journée où il l'utilise le plus.

Les parents peuvent également définir un calendrier pour la réception des notifications par leurs enfants et choisir de filtrer les sujets qu'ils ne souhaitent pas voir apparaître dans leur flux « Pour toi ».

Une « avancée », selon la secrétaire d’État à l’Enfance

Cette importante annonce intervient alors que TikTok est de plus en plus visée par des mesures de restrictions dans les pays occidentaux. Au mois de décembre, les États-Unis interdisaient l’application sur tous ses appareils gouvernementaux, citant des craintes pour leur sécurité nationale. Depuis, le Canada, ainsi que le Parlement et la Commission européenne, ont emboîté le pas à Washington. D’ailleurs, la France pourrait prendre la même direction. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu’il réfléchissait à bannir totalement l’application chinoise des téléphones professionnels.

Si les nouvelles mesures de TikTok ne devraient pas avoir d’effets sur ces restrictions, elles représentent « une première avancée », selon Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l’Enfance. Au micro de FranceInfo, elle explique que la limite « va permettre aux enfants eux-mêmes de bien prendre conscience du temps d’écran qu'ils passent sur TikTok », mais également favoriser « des discussions autour de la table du soir » entre parents et enfants.

Elle estime néanmoins que ce n’est pas assez de la part de TikTok, la plateforme présentant encore deux problèmes importants comme « le contenu » et « les données qui sont conservées ».