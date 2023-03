L’apprentissage de nouvelles compétences est indispensable pour rester performant. Pour cette raison, les entreprises sont nombreuses à opter pour l’e-learning, qui permet à leurs collaborateurs de monter en compétences sur un sujet de manière asynchrone. Mettre en place un système d’apprentissage en ligne requiert toutefois de s’équiper d’un outil permettant de créer, gérer et diffuser des cours, comme le permet Acadle.

Un puissant système de gestion de l’apprentissage

Acadle permet de créer des formations interactives en marque blanche pour vos nouvelles recrues, employés ou clients. La première étape consiste à paramétrer son espace de formation sur lesquels seront référencés tous les cours. Cela implique notamment de concevoir la page de connexion. Vous avez la main sur le côté design : couleurs, titre, visuels…

Une fois cela de fait, vient le moment de créer les cours. Le processus de création est simple, car tout se fait grâce à des modules prédéfinis. Vous pouvez mettre au point des leçons interactives avec des questionnaires interactifs, des niveaux et des badges pour rendre l’apprentissage plus ludique. À vous de choisir les éléments qui constitueront votre cours : vidéos, images, ressources externes…

Ensuite, il faut donner un titre à la leçon, préciser les sujets abordés lors de celui-ci, puis en définir la durée et les droits d’accès. Il vous est possible de l’orchestrer en direct pour plus d’interactivité avec les apprenants. Cela est rendu possible grâce à l’intégration avec des outils de webinars. À noter qu’Acadle s’intègre aussi à des applications tierces de chat pour discuter et répondre aux questions des utilisateurs. Cela contribue à stimuler leur engagement.

Un dashboard est disponible depuis l’outil, vous permettant de connaître les performances de votre espace de formation, comme le nombre de participants, et de suivre la progression de vos apprenants. Vous pouvez même tester leurs connaissances grâce à des quiz.

Une fois qu’ils ont réussi leurs cours, il est possible de les récompenser grâce à un diplôme. Celui-ci peut être édité directement depuis Acadle, qui propose de nombreux templates personnalisables.

Toutes les fonctionnalités de la solution sont proposées dès 79 dollars à vie au lieu de 468 dollars. L’espace est accessible à deux personnes, et 200 apprenants peuvent participer à vos formations. Pour plus d’accès, il faudra se pencher vers les autres offres payantes, démarrant dès 158 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.