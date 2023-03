Regarder une vidéo sur TikTok et publier sur Yelp depuis le tableau de bord de sa voiture ? Le groupe automobile VW a dévoilé qu'il déploierait dès l’été prochain, un magasin d’applications embarqué dans les véhicules de ses différentes marques. Les futurs propriétaires de plusieurs modèles 2023 d'Audi seront les premiers bénéficiaires de cette nouvelle fonctionnalité. Le logiciel sera ensuite étendu aux véhicules Porsche, Lamborghini, Bentley et Volkswagen.

La technologie au service de l’expérience « in-car »

Les solutions d’applications intégrées aux véhicules sont progressivement devenues incontournables dans le domaine de la voiture connectée. Les systèmes Android Auto et Apple CarPlay se sont durablement intégrés dans le paysage automobile, ce dernier équipant près de 98% des voitures neuves sur le marché américain. Des acteurs historiques, comme Mercedes-Benz, dotent leurs plus récents modèles d'interfaces créées par leurs soins, et intégrées au tableau de bord de leurs véhicules. Ces dernières permettent d'accéder à diverses applications tierces, telles que Zoom, TikTok et Netflix.

Dans la même catégorie Énergie solaire depuis l’espace : le projet Solaris de l’ESA

De plus en plus de constructeurs automobiles développent également des applications natives, pour prolonger l’expérience de conduite : les conducteurs peuvent obtenir des informations de maintenance prédictive, suivre l’actualité de la marque et obtenir des données sur leurs trajets.

La promesse d’un système diversifié et sécurisé

C’est au tour de VW Group de se lancer. Le constructeur allemand va rendre accessible son magasin d'applications aux développeurs externes afin de faciliter le développement et l’intégration d’applications tierces. Le magasin d'applications, développé par Cariad, sa filiale dédiée aux logiciels, sera ajouté à l'« Ignite Store » un système existant développé par Harman, entreprise américaine d’équipement automobile. Il donnera également accès à des applications natives, incluant des fonctionnalités telles que les paiements par prise et par charge, les informations en ligne sur les feux de circulation et des services de navigation.

À l’heure de la voiture connectée, la question du contrôle des flux de données générées par les utilisateurs et l’accès à ces informations par des applications tierces occupe une place centrale pour les consommateurs. VW Group assure que le système mis au point par Cariad garantit une supervision constante du groupe sur l'usage des données. TikTok, sous le feu des critiques pour l’opacité de son algorithme et sa collusion présumée avec le Parti Communiste Chinois, n’est pas épargné. Un porte-parole du groupe automobile assure que l’application chinoise ne pourra accéder à des données sensibles. Pour autant, l’application ou son équivalent sera intégré au magasin d'applications, condition sine qua none pour prospérer sur le marché chinois, où est enregistrée la plus forte demande mondiale de véhicules électriques.